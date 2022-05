Insektenstiche So vermeiden Sie Angriffe von Wespe, Hummel und Biene

Bei den Bienen haben nur die Weibchen einen Giftstachel.

Bienen stechen, um sich gegen Angreifer zu verteidigen. Und das passiert in einem Bienenvolk sehr koordiniert. Bei Gefahr fangen die ersten Bienen an zu stechen. Dabei verströmen sie einen Duftstoff, ein sogenanntes Pheromon. Das veranlasst weitere Bienen dazu, zuzustechen. Also: Je mehr Pheromon, desto heftiger wird zugestochen? Nicht ganz.