Insektenbisse Entzündungsgefahr: Kriebelmücken stechen nicht, sondern beißen

Die Kriebelmücke stammt ursprünglich aus Skandinavien. Seit einigen Jahren fühlt sie sich auch hierzulande wohl, vor allem auf dem Land, an Bächen und Flüssen. Bevorzugt macht sie sich über Weidevieh her, aber auch Menschen verschmäht sie nicht. Die kleinen Mücken sind etwa zwei bis sechs Millimeter groß und sehen auf den ersten Blick wie harmlose kleine Fliegen aus.

Kriebelmücken stechen nicht - sondern beißen

Leider sind sie das nicht: Kriebelmücken fliegen den Menschen geräuschlos an, ohne ein Gefühl von Berührung zu erwecken. Und beißen dann blitzschnell zu: Mit ihren scharfen, Sägeblatt-ähnlichen Mundwerkzeugen ritzen sie kleine Löcher in die Haut ihrer Opfer und trinken daraus Blut. Das ist nicht nur schmerzhaft. Durch den giftigen Speichel der Kriebelmücken gelangen blutverdünnende Substanzen in die Wunde, in der Folge können allergische Reaktionen wie Rötungen, Schwellungen und sogar Blutergüsse auftreten.