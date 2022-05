Juckpulver auf acht Beinen Fiese Stiche: Grasmilben - so schützen Sie sich

Grasmilben: winzige Winzlinge

Viele juckende Bisse

Der Mensch wird bei zufälligem Kontakt befallen, normalerweise sind Nage- oder Haustiere die bevorzugten Opfer der Larven. Die Milben lieben trockene Grasflächen und warten an der Spitze eines Grashalmes bis ein potenzielles Opfer vorbeikommt. Haben Sie eines erwischt, krabbeln sie meist an feuchte, warme Stellen, wo die Haut dünn und weich ist - zum Beispiel am Knöchel, in der Kniekehle oder am Rand der Unterwäsche. Dort verletzen die Milbenlarven mit ihren Mundwerkzeugen die oberste Schicht der Haut und injizieren Speichel in die Wunde, so dass sie das sich auflösende Gewebe einsaugen können. Das klingt unappetitlich, doch der Mensch merkt davon nichts, da die Milbenlarven nur Bruchteile von Millimetern in die Haut eindringen. Meist verlassen sie den menschlichen Körper nach wenigen Stunden oder werden durch Kratzen oder die Kleidung weggescheuert.