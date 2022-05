Die Varroamilbe Der gefährlichste Feind der Biene

Wie viele Bienenvölker von der Varroa-Milbe befallen sind, hängt immer auch vom jeweiligen Winter ab. Wenn es länger kalt ist, startet die Blühsaison und damit die Bienenzeit später. Dadurch haben die Varroa-Milben weniger Zeit, sich in den Stöcken bis zum darauffolgenden Winter zu vermehren. Geht ein Bienenstock mit einem zu hohen Milbenanteil in den Winter, ist er dem Tod geweiht. Ist der Anteil gering, kann das Bienenvolk damit noch umgehen und überleben.

Varroa-Milben schwächen die Bienen und bringen Erreger mit

Greift die Varroa-Milbe Bienen anders an als gedacht?

Die Langzeitstudie "Deutsches Bienen-Monitoring" hat 2010 die Varroa-Milbe (Varroa destructor) als Hauptgrund für das Schwinden vieler Bienenvölker in den Wintermonaten identifiziert. Die Milbe beschäftigt Bienenforscher schon seit den 1970er-Jahren. 1967 tauchte die Varroa-Milbe erstmals in Europa auf - in Bulgarien und 1977 fand man sie auch in Deutschland. Vermutlich ist der Parasit aus Ostasien mit importierten Bienen nach Europa eingewandert.

Varroa-Milbe hat eine gefährliche Verwandte

Ihr Augenmerk in der Parasiten-Bekämpfung legen die Forscher vor allem auf die natürlichen Abwehrkräfte der Bienen. Manche werden mit Parasiten wie der Varroa-Milbe besser fertig als andere. Ziel ist es, solche Stämme gezielt zu vermehren und befallene Brutzellen schnell auszuräumen oder Stämme zu teilen. So wird der Entwicklungszyklus des Schädlings unterbrochen. Experten appellieren zudem an die Imker, sich keine importierten Bienenvölker aus den USA, Nord- und Südafrika zuzulegen. Denn dort gibt es einen weiteren Schädling, von dem Europas Imker bis jetzt verschont geblieben sind: den Bienenbeutenkäfer .

Was kann der Imker gegen die Varroa-Milbe tun?

Ein Imker kratzt die Wachsdeckel von den Honig gefüllten Waben.

Bislang dürfen Imker die Varroamilbe nur in der Zeit bekämpfen, in der die Bienen keinen Honig produzieren. Rückstände von Chemikalien könnten sonst in den Honig und von dort in den menschlichen Organismus gelangen. Juli und August, die Zeit nach dem Abschleudern also, sind die besten Monate. Wichtig sind aber auch danach noch regelmäßige Befallskontrollen und entsprechende Nachbehandlungen im Herbst und im Winter. Der Varroa-Befall soll im Frühjahr möglichst gering sein, damit die Bienen die Zeit bis zur nächsten Sommerbehandlung gut überstehen. Auf der Seite der Universität Hohenheim, Landesanstalt für Bienenkunde, ist ein Varrose-Bekämpfungskonzept hinterlegt, in dem die einzelnen Schritte im Bienenjahr erläutert werden.