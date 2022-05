Bienen Emsige Nutztiere

Einwanderer als Imkerliebling

Honigbiene ist nicht gleich Honigbiene. Allein neun Arten kennt man in der Gattung der Honigbiene. In Europa ist vor allem die westliche Honigbiene (Apis mellifera) beheimatet. Deren Unterart Apis mellifera carnica, die heute oft beim Imker ihr Zuhause hat, ist allerdings nicht diejenige, die in Deutschland früher verbreitet war. Vor rund 150 Jahren waren es die Dunklen Bienen (Apis mellifera mellifera), die typischerweise von Imkern gehalten wurden. Ihren deutschen Namen hat sie nicht ohne Grund bekommen: Der Körper der Biene wirkt so dunkel, dass ihre Ringe fast nicht mehr zu erkennen sind. Nördlich der Alpen war diese Rasse die dominierende Art.

Die sanftmütigere Schwester

Apis mellifera mellifera Die Dunklen Bienen wurden inzwischen bei den Züchtern von ihren südosteuropäische Verwandten, vor allem der Kärntner Biene (Apis mellifera carnica), verdrängt. Die Carnica-Biene ist seit 50 Jahren die dominante Honigbiene in Deutschland. Auch stark vertreten ist die englische Kreuzung Buckfast. Die Dunkle Biene spielt dagegen keine große Rolle mehr. Der Grund für die Abwendung der Züchter in der Vergangenheit lag in der Aggressivität der Bienen, deshalb hat man sich entschlossen, die sanftmütigere Carnica einzuführen. Bei der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) landete die Dunklen Biene deshalb auch auf der Roten Liste. 2004 war sie gefährdete Nutztierrasse des Jahres.

Rettung der Dunklen Biene

Dunkle Bienen Unterschiedliche Typen der Dunklen Bienen gibt es immer noch. In der Schweiz, Polen, Holland und auch Teilen Skandinaviens gibt es kleinere Bestände. Drei Ökotypen zählt die Deutsche Gemeinschaft zum Erhalt der Dunklen Biene (GEDB), deren Vorfahren wahrscheinlich ursprünglich einmal in Deutschland geschwirrt sind: Die Schwarze Biene, die Heidebiene und die Braune Biene. Die Gesellschaft möchte die unterschiedlichen Typen der Dunklen Bienen, die im Ausland überlebt haben, in ihre ursprünglichen Verbreitungsgebiete zurückbringen. Demnach soll die Schwarze Alpenländische wieder in Süddeutschland beheimatet werden. Eine Weiterzüchtung will man durch die Gemeinschaft nach ihren Erhaltungsrichtlinien nicht.

Imker züchten dunkle Verwandte

Österreichische Braunelle Einen anderen Ansatz verfolgen Imker wie Thomas Petermann aus München-Lochhausen vom Zuchtverband Dunkle Biene Deutschland e.V. Laut Petermann gibt es rund 50 bis 60 Imker in Bayern, die wieder Typen von Dunklen Bienen züchten wollen oder schon Halter sind. Er selbst züchtet die Schwarze Alpenländische. Oberstes Ziel des Verbandes sei eine "genetisch rein dunkle" Biene, die sanftmütig und robust ist und ein eindeutiges Erscheinungsbild hat. Die Honigleistung sei dabei nicht so wichtig. Die Dunkle Biene bringe auch Vorteile mit: "Dadurch, dass sie langsamer brütet, kann sie auch besser Frost im Frühjahr überstehen, sagt Petermann.

Probleme