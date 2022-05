Wildbienen werden immer weniger So können Sie den wilden Sammlerinnen helfen

Den Insekten in Deutschland geht es nicht gut, und auch viele der über 560 Wildbienenarten, die in Deutschland vorkommen, sind massiv gefährdet. Die meisten Wildbienen suchen und bauen sich Bruträume in Pflanzenstängeln, Holzritzen, Lehmböden oder sogar in leeren Schneckenhäusern. Wie die Honigbienen sammeln Wildbienen Nektar und Blütenstaub. Deshalb spielen sie eine wesentliche Rolle bei der Bestäubung von Blütenpflanzen.