Versuchstiere für die Wissenschaft Tierversuche: Unverzichtbar oder gibt es Alternativen?

In Deutschland werden Jahr für Jahr Millionen Tiere bei Versuchen eingesetzt. Über 600.000 werden dabei für die Forschung getötet. Die einen halten diese Tierversuche für unverzichtbar, andere für unnötig. Tatsächlich kommen alternative Methoden immer häufiger zum Einsatz. Doch der endgültige Verzicht auf Tierversuche scheint noch nicht in Sicht.

Affen mit verkabelten Köpfen, Mäuse mit Spritzen und Ratten in Käfigen: Fast jeder kennt die Bilder von Versuchstieren. Ein Thema, bei dem die Emotionen hochkochen und die Standpunkte unverrückbar scheinen. Für manche Forscher sind Tierversuche unverzichtbar, die Gegner, darunter auch Wissenschaftler, halten sie für grausam und angesichts neuer Methoden für unnötig.

Rückgang von verwendeten Versuchstieren

Bis Ende 2021 wurden die bundesweiten Versuchstierzahlen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veröffentlicht. Diese Aufgabe nimmt seitdem das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wahr. Im Dezember 2021 veröffentlichte das BfR dann bereits die neuesten Versuchstierzahlen: die Daten für das Vorjahr 2020. Diese zeigen einen starken Rückgang von verwendeten Versuchstieren – um etwa 14 Prozent im Vergleich zu 2019. Laut BfR-Präsident Andreas Hensel hänge dies wohl mit dem stärkeren Engagement für Tierschutz in Deutschland zusammen.

Hingegen betont die Wissenschafts-Initiative "Tierversuche verstehen", dass internationale Kooperationen die Auslagerung von Tierversuchen für deutsche Unternehmen oder Forschungseinrichtungen möglich machen. Und im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 seien auch Universitäten, Institute und pharmazeutische Unternehmen von den Lockdown-Einschränkungen betroffen gewesen. Tierversuche für Corona-Impfstoffe hätten sowieso nur einen geringen Prozentsatz ausgemacht.

Aktuelle Zahlen über Versuchstiere in Deutschland

Im Jahr 2020 wurden dem BfR zufolge insgesamt 2.533.664 Tiere für wissenschaftliche Zwecke verwendet – 2019 waren es noch 368.684 Tiere mehr. Die Zahl setzt sich zusammen aus 1.899.880 Tieren, die bei Tierversuchen Verwendung fanden, und 633.784 Tieren, die zu wissenschaftlichen Zwecken getötet wurden, zum Beispiel zur Gewinnung von Zellen für Zellkulturen. Etwa 955.000 verwendete Tiere waren genetisch verändert. Damit liegt der Anteil sogenannter transgener Tiere bei etwa 48 Prozent. Dabei handelt es sich vor allem um transgene Mäuse (89 Prozent) und um transgene Fische (10 Prozent).

Zu den verwendeten Versuchstieren bei der Erforschung von Impfstoffen und Medikamenten gehören vor allem Mäuse. 58 Prozent der Versuchstiere wurden für die Grundlagenforschung und etwa 13 Prozent für die Erforschung von Erkrankungen von Menschen und Tieren eingesetzt. Etwa 19 Prozent der Tiere wurden bei der Herstellung oder Qualitätskontrolle von medizinischen Produkten oder für toxikologische Sicherheitsprüfungen verwendet. 4 Prozent wurden zum Beispiel zur Aus- oder Weiterbildung, beim Schutz der natürlichen Umwelt sowie beim Artenschutz benötigt.

Tierversuche in Deutschland

Große Zentren mit Versuchstierlabors gibt es neben München in Berlin, Düsseldorf, Hannover, Heidelberg, Tübingen und Freiburg – eben überall, wo biomedizinische Forschung stattfindet. Dabei werden an Tieren nicht nur Medikamente ausprobiert, sondern auch Dialysetechniken, Impfungen, Bypass-Operationen und neue Gelenke oder Zahnimplantate. Zudem werden Tieren artfremde Organe eingepflanzt, zum Beispiel einem Affen ein Schweineherz, um zu testen, ob tierische Organe auch für den Menschen tauglich wären. Die Gesamtzahl der verwendeten Affen und Halbaffen lag 2020 deutschlandweit mit 2.031 deutlich unter dem Vorjahresniveau, als der Wert noch bei 3.276 Tieren lag. Menschenaffen werden in Deutschland seit 1992 nicht mehr verwendet.

Tierversuche: Bayern an der Spitze

Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung war Bayern im Jahr 2020 Spitzenreiter bei der Verwendung von Versuchstieren. Demnach hat Bayern mit 431.290 die bisher höchste Zahl an Versuchstieren für ein einzelnes Bundesland erreicht. Auf den nächsten Plätzen folgen die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Internationaler Tag des Versuchstiers Der 24. April ist der Internationale Tag des Versuchstieres (World Day for Laboratory Animals). Der Gedenk- und Aktionstag wurde 1962 von der britischen Tierrechtsaktivistin, Muriel Lady Dowding, ins Leben gerufen. Als Datum wählte sie zu Ehren ihres Ehemannes, Baron Hugh Dowding, den Geburtstag des hochdekorierten Royal-Air-Force-Offiziers und späteren Tierschutzaktivisten. Lady Dowding engagierte sich besonders gegen Tierversuche in der Kosmetik. Der Lord setzte sich im britischen Oberhaus für den Tierschutz ein. In der Woche um dieses Datum wird weltweit von Tierschutzorganisationen wie dem Deutschen Tierschutzbund e.V. der Labortiere gedacht und die Abschaffung von Tierversuchen gefordert. Auch der Verein "Ärzte gegen Tierversuche" ruft zu einem bundesweiten Aktionstag auf. <!-- --> Tag des Versuchstiers [tierschutzbund.de]

<!-- --> Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche [tag-zur-abschaffung-der-tierversuche.de]

EU-Kommission bemängelt Tierversuche in Deutschland

Im Juli 2018 hatte die Europäische Kommission gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelhafter Umsetzung der EU-Versuchstierrichtlinie eingeleitet. Die EU-Kommission kritisiert darin die Umsetzung von mehr als 20 Artikeln sowie Anhängen in deutsches Recht. Die Mängelliste umfasst zum Beispiel die fehlende Sachkunde der Versuchsteilnehmer sowie fehlende Tierärzte und Inspektionen bei Versuchen. Gar nicht umgesetzt sieht die Kommission Vorgaben zur Züchtung von Affen: Versuchs-Primaten sollen möglichst Nachkommen von Tieren sein, die bereits in Gefangenschaft leben. Der Anspruch sei im deutschen Recht nicht formuliert, so die Kommission.

2021 hat die Bundesregierung nun Änderungen zur Genehmigung von Tierversuchen beschlossen, um eine Klageerhebung beim Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland zu verhindern. Es solle "eine zweifelsfreie, vollständige Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere" sichergestellt werden. Wichtige Kritikpunkte blieben aber weiterhin bestehen, sagen Tierschützer. So wird unter anderem bemängelt, dass die Anwendung des Tierschutzgesetzes am deutschen Föderalismus scheitere.

Kein generelles Verbot für Tierversuche in Europa

Affe im Tierversuch 2015 hatte die EU-Kommission ein generelles Verbot für Tierversuche in Europa abgelehnt. Damals hatten 1,17 Millionen Menschen die EU-Bürgerinitiative "Stop Vivisection" unterschrieben. Die Tierversuchsgegner wollten ein vollständiges Verbot von Forschungsarbeiten mit Tieren in der EU erreichen. Die Kommission begründete ihre Entscheidung damit, dass auch das bestehende Gesetz letztendlich das Ziel der Einstellung von Tierversuchen verfolge. "Wir glauben, dass Tierversuche auslaufen sollten", sagte damals die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Kristalina Georgiewa. Ihr Kollege Jyrki Katainen erklärte: "Ein vollständiges Verbot von Forschungsarbeiten mit Tieren in der EU wäre jedoch verfrüht und birgt die Gefahr, dass die biomedizinische Forschung in Länder außerhalb der EU verlagert wird."



Schönheits- und Pflegemittel, die an Tieren getestet wurden, dürfen seit März 2013 in der EU nicht mehr verkauft werden. Dieses Verkaufsverbot wurde am 21. September 2016 nochmals bekräftigt.

Tierversuche zu regulatorischen Zwecken

Anders sieht es aus, wenn Gebrauchsgüter wie Farben oder Pestizide auf ihre Unbedenklichkeit geprüft werden oder Medikamente für den Markt zugelassen werden sollen. Hier sind Tierversuche in der öffentlich geförderten Wissenschaft, aber auch seitens forschender Pharma-Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben. Schon allein deshalb kann nicht komplett auf sie verzichtet werden. Tierversuche für solche Zwecke werden als regulatorische Tierversuche bezeichnet und werden in der Regel in einem standardisierten Verfahren durchgeführt. Doch vor allem bei den Pharma-Unternehmen geht der Trend aus Kostengründen zu Alternativmethoden. "Eine einzige Maus-Mutante kann schon mal mehrere Hundert Euro kosten", erklärt die baden-württembergische Tierschutzbeauftragte Julia Stubenbord.

Universitäten halten an Tierversuchen fest

Bei Unbedenklichkeitsprüfungen, beispielsweise für Medikamente, gibt es derzeit noch keine Alternative zum Tierversuch. Allerdings steht bei der Verteilung von Fördergeldern fast ausschließlich die Forschung mit Tierversuchen im Fokus. Dabei benötigt auch die Entwicklung alternativer Methoden Geräte, Material und Personal. "Es gibt viele gute Ansätze, die auf der Strecke bleiben, weil sie mangels Finanzierung nicht mehr weitergeführt werden", erklärt Stubenbord. Die Universitäten hielten vielleicht auch deswegen an Tierexperimenten fest. Das habe etwa der Protest von Dekanen gegen eine Änderung im Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg gezeigt, die das Aus fürs Sezieren von Tieren als Teil der Ausbildung von Biologen, Pharmakologen und Tiermedizinern bedeutet. "Das ist auch ein Generationenproblem", findet Stubenbord.

Versuche an großen Tieren Welche Tiere?

Warum große Tiere?

Beispiel Hirnblutung

Beispiel kardiologische Forschung

Beispiel Unfallchirurgie

Beispiel Diabetesforschung

Beispiel Operationstechniken

Kritik der Tierschützer

Hierarchie der Tiere Welche Tiere? Die am häufigsten verwendeten Versuchstiere sind Nager und Fische. Doch auch große Versuchstiere sind wichtig für die Wissenschaft: Schafe, Schweine, Rinder, Affen, Katzen, Ziegen oder sogar Alpakas. Warum große Tiere? Nager oder Fische unterscheiden sich in ihrer Anatomie und ihrem Stoffwechsel zum Teil sehr von uns Menschen. Ergebnisse solcher Forschung lassen sich oft nicht auf uns übertragen. Darum greift die Wissenschaft auf große Tiere zurück. Beispiel Hirnblutung Hirnoperationen werden zum Beispiel an Schweinen ausprobiert. Forscherinnen und Forscher aus Heidelberg haben bei Versuchen nachweisen können, dass es am besten ist, wenn das Blutgerinnsel bei einer Hirnblutung so schnell wie möglich durch eine Operation entfernt wird. Beispiel kardiologische Forschung Ärzte haben an Schafen Operationstechniken entwickelt, bei denen künstliche Herzklappen eingepflanzt werden, sogar solche, die im Laufe des Lebens mitwachsen. Denn die Anatomie des Herzens von Schafen ist der von Menschen sehr ähnlich. Beispiel Unfallchirurgie Auch die Unfallchirurgie wäre ohne Schafe nicht so weit, wie sie heute ist. Den blökenden Versuchstieren verdanken wir es, dass es heute selbstverständlich ist, Knochen mit Metallplatten und Schrauben zusammenzuflicken, so die Schweizer Tierärztin und Professorin an der Universität Zürich, Brigitte von Rechenberg. Sie entwickelt neue Behandlungsmethoden für die Orthopädie mithilfe von Schafen. Beispiel Diabetesforschung Der Zuckerstoffwechsel von Schweinen ist dem von Menschen relativ ähnlich. Darum forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus München zum Beispiel mit genveränderten Schweinen, um bei ihnen mögliche Medikamente oder neue bildgebende Verfahren zu testen. Darüber hinaus ist das Gehirn von Schweinen ähnlich strukturiert wie unseres. Beispiel Operationstechniken An einer Maus auszuprobieren, wie man am besten künstliche Herzklappen einsetzt, ist für die Chirurgie uninteressant. Darum wird das häufig an Schafen ausgetestet, die Anatomie ihrer Herzen ist dem menschlichen Herz ähnlicher. Auch die Methode, Knochen mit Metallplatten und Schrauben zusammenzuflicken, ist anfangs bei Schafen ausprobiert worden. Die Knochen der Schafe sind in ihrer Struktur mit denen von Menschen vergleichbar. Die von Hunden zum Beispiel nicht, die heilen viel schneller ab. Kritik der Tierschützer Doch nicht alle Versuche lassen sich durch bessere Übertragbarkeit erklären, kritisieren Tierschützer. Große Tiere seien in der Handhabung oft einfach praktischer, weil nicht alles so klein ist wie bei Mäusen. Das treffe auch auf viele Versuche mit Affen zu. Hierarchie der Tiere Stellt sich die Frage: Ist es nun "besser", ethisch vertretbarer, kleine Tiere statt großer in Versuchen zu verwenden? Tierschützer wollen da keine Zwei-Klassen-Gesellschaft aufmachen. Alle Säugetiere können Schmerz empfinden und sind wohl auch fähig, Emotionen auszudrücken. Ethisch umstritten sind Tierversuche weiterhin.

Mehr alternative Methoden durch Corona-Forschung

Corona hat die Entwicklung alternativer Methoden zu Tierversuchen befeuert: Forscher arbeiten an künstlichen Organmodellen, Computersimulationen und bildgebenden Verfahren, um im Kampf gegen das Virus voranzukommen. So lassen sich Versuche mit Lungen- oder Darmgewebe auf speziellen Chips vornehmen, wie der Neurobiologe Roman Stilling von "Tierversuche verstehen", einer Informationsinitiative der Wissenschaft, erläutert.

"Mit diesen Instrumenten wurden und werden schon wichtige Erkenntnisse gewonnen – doch sie können das Immunsystem eines Gesamtorganismus derzeit noch nicht vollständig ersetzen" Roman Stilling, Neurobiologe, 'Tierversuche verstehen'

Der Verein "Ärzte gegen Tierversuche" ist hingegen der Meinung, das gerade Corona zeige, wie wirkungsvoll alternative Methoden sein können. Die Forscher hätten mit aus menschlichen Zellen entwickelten, organähnlichen, dreidimensionalen Modellen ein geeignetes Mittel für Experimente in der Hand, erläutert die Biologin Dilyana Filipova von "Ärzte gegen Tierversuche".

Organoide statt Tierversuche?

Die sogenannten Organoide gibt es bereits von etwa zehn Organen von der Lunge über das Herz bis zu den Nieren. Die Miniorgane sind aus embryonalen oder adulten Stammzellen gewachsene, wenige Millimeter große 3D-Gewebemodelle, die aus verschiedenen organspezifischen Zelltypen bestehen. Sie bilden organähnlichen Eigenschaften aus. Zwar fehlen den Organoiden Blutgefäße und Immunzellen, doch kann man mit ihnen "Medikamente in vitro an Zellverbänden (...) testen, die den menschlichen Organen weitaus näher kommen als bisherige 2D-Gewebemodelle oder Tiermodelle", sagt das Deutsche Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften.

Tierschutzforschungspreis 2021 geht an Organoid-Forscher

Ende 2021 erhielten Jan Bruder und Henrik Renner vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster den sogenannten Tierschutzforschungspreis vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die Forscher wurden unter anderem für ein automatisiertes Herstellungsverfahren prämiert, mit dem Organoide aus Vorläufern menschlicher Gehirnzellen standardisiert und in hoher Stückzahl produziert und analysiert werden können. Das organähnliche Gewebe soll der Grundlagenforschung zu neurologischen Erkrankungen zugutekommen. Mögliche Wirkstoffe können zunächst an den Organoiden ausgetestet und in der Folge bei Tierversuchen eingesetzt werden – aber nur dann, wenn die Testergebnisse zeigen, dass sich die jeweiligen Wirkstoffe als wirksam oder zumindest ungiftig erweisen. So können unnötige oder gar schädliche Experimente an Tieren nach Möglichkeit reduziert werden.

Organoide können auch in der Corona-Forschung helfen. Organoide können auch mit dem Coronavirus infiziert und dann hinsichtlich ihrer Immunantwort untersucht werden. Zudem könne mittels Computer die Verträglichkeit eines neuen Wirkstoffs im Vergleich mit bereits existierenden besser als im Tierversuch festgestellt werden, so die Biologin Dilyana Filipova von "Ärzte gegen Tierversuche". Neurobiologe Stilling gibt hingegen zu bedenken, dass die Organoide kein vollständiger Ersatz für das organismusweite Immunsystem seien. "Solche Methoden können nur eine Ergänzung zum Tierversuch sein." Niemand mache solche Versuche gerne, aber im Kampf gegen schwere Krankheiten seien sie unverzichtbar. "Tierversuche dürfen ja nur dann durchgeführt werden, wenn es keine Alternative gibt, um eine Forschungsfrage zu beantworten", so Stilling. Jeder Versuch muss einen behördlichen Genehmigungsprozess durchlaufen.

Multiorgan-Chip gegen Tierversuche