Xenotransplantation Kann ein Schweineherz Menschenleben retten?

Das Herz eines gentechnisch veränderten Schweines im Brustkorb eines Menschen? Das klingt nach Science-Fiction, könnte aber in einigen Jahren Realität sein, sagt der Münchner Herzchirurg Bruno Reichart. Bruno Reichart hat Anfang der 80er-Jahre schon die allerersten Herztransplantationen in Deutschland ausgeführt. Vor zwei Jahren berichtete sein Team im Fachblatt „Nature“ von einem bahnbrechenden Schritt: Die Wissenschaftler hatten mehreren Pavianen Herzen von genmodifizierten Ferkeln implantiert. Die Affen überlebten den Eingriff und blieben ein halbes Jahr lang am Leben. Das hatte bisher weltweit noch kein Forscher geschafft, sagte Bruno Reichart im BR-Interview: