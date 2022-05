Folgen für die Gesundheit Leben gegen die innere Uhr

Lerchen und Eulen

Der soziale Takt gibt den Ton an

An der Ludwig-Maximilians-Universität in München beschäftigt sich Till Roenneberg mit dem Thema Chronobiologie, also mit der inneren Uhr des Menschen. Seine Studien belegen, dass der Konflikt zwischen biologischer Uhr und gesellschaftlicher Zeit zu einer chronischen Form von Jetlag führen kann. Da Jugendliche eher Eulentypen sind, sei ein Schulbeginn um 8 Uhr kontraproduktiv und leistungshemmend. So hält Roenneberg es für sinnvoll, für Jugendliche die Schule ihrer Chronobiologie anzupassen und sie eine Stunde später beginnen zu lassen, so wie das beispielsweise in England, Frankreich oder Italien der Fall ist. Der Schlafmediziner fordert auch für Erwachsene flexiblere Arbeitszeiten.

Schlafmangel: Stichwort Montagsblues

Montagsblues - so wird das Stimmungstief am Wochenanfang bezeichnet, unter dem jeder sechste Deutsche leidet. Die Betroffenen sind schlecht gelaunt, lustlos und unkonzentriert. Ursache hierfür ist der veränderte Schlafrhythmus, das Rütteln an der inneren Uhr: Am Wochenende ändern viele Menschen, besonders die Eulentypen, ihre Schlafgewohnheiten. Sie bleiben nachts länger wach und liegen morgens länger in den Federn. Die Folge: Klingelt Montagmorgens der Wecker, so ist der Körper immer noch im Wochenendmodus. Er hat sich an die neuen Ruhezeiten gewöhnt und fordert deswegen mehr Schlaf.