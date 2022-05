Geschichte der Schlafkultur Von Betten, Königen und Baby Dolls

Geschlafen wird überall auf der Welt. Das war's dann aber auch schon an Gemeinsamkeiten, denn überall ist es anders.

Schlafzimmer bedeutet Wohlstand

Schlafen beispielsweise auf den Philippinen mehrere Familienmitglieder in einem Raum, geht der Trend bei uns inzwischen zum Einzelschläfer. Besonders in Schnarcherbeziehungen wandert ein Partner gerne aus dem ehelichen Schlafzimmer aus. Bereits in der Antike kannte man getrennte Schlafzimmer - sofern man es sich leisten konnte. Auch heute noch ist ein eigenes Schlafzimmer Ausdruck von Wohlstand.