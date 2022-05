Arbeit statt Schlaf Der neue Takt der Maschinen

Schlaf hat ein Imageproblem

Mittagsschläfchen sexy verpackt

"Power Napping" heißt das Zauberwort, das uns in 20 Minuten unsere Energie zurückbringen soll. In anderen Ländern gehört das Schläfchen zwischendurch seit jeher zum guten Ton: In Japan beispielsweise ist der "Inemuri" als Anwesenheitsschlaf Ausdruck von Fleiß und verdienter Müdigkeit. In China liest man, sei "xiuxi" - das Mittagsschläfchen - sogar in der Verfassung verankert. In Indien trennt man nicht strikt zwischen Schlaf- und Wachzeiten. Die Siesta bringt die Menschen in den Mittelmeerländern und Lateinamerika über ihr Mittagstief. In den USA macht "Power napping" müde Arbeiter wieder munter. Der neueste Trend dort: mietbare Ruhezonen für "powernapping at work", oft auch "energy pods" genannt.