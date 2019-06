Antibiotikaforschung Neue Antibiotika oder Alternativen gegen Superkeime?

Antivirulenz-Therapie statt Antibiotika-Therapie

Bei dieser Therapie werden die Bakterien "entwaffnet". Das heißt: Die Keime werden nicht wie bei einem Antibiotikum abgetötet, sondern es werden nur diejenigen Eigenschaften der Erreger ausgeschaltet, die zu einer Infektion führen. So werden zum Beispiel Haftmoleküle oder die Kommunikationsschnittstellen der Bakterien blockiert. Die Erreger bleiben am Leben, sind dann aber unschädlich. Der Vorteil: Die Keime bilden keine Resistenzen, weil es eben zu keinem Überlebenskampf kommt. Und: Um die Erreger so auszuschalten, reichen pflanzliche Mittel, Zuckerlösungen und Cranberry-Extrakte. Die Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums in Braunschweig, die an dieser Therapie seit Jahren forschen, rechnen innerhalb der nächsten zehn Jahre mit einer breiten Anwendung der alternativen Antibiotika-Therapie.