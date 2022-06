Literaturnobelpreis 2021 Abdulrazak Gurnah erhält die Auszeichnung

Ein "Ziel" verbinde Gurnah mit seinem Schreiben nicht: "Ich möchte nur so vertrauensvoll schreiben wie möglich, ohne mich zu bemühen, damit irgendetwas 'Edles' auszudrücken." Für das Nobel-Komitee kreisen Gurnahs Themen um Menschen, die hin und her gerissen seien zwischen ihrem alten und ihrem neuen Leben, meist von den Verhältnissen dazu gezwungen. Dabei würden sie ständig mit Vorurteilen und Rassismus konfrontiert, was sie entweder zum Schweigen bringe oder dazu, ihre Lebensläufe "neu" zu definieren.

Als muslimischer Flüchtling in Großbritannien

Gurnah kam mit 18 Jahren als Flüchtling nach Großbritannien, nachdem es in Sansibar 1964 gewalttätige Ausschreitungen gegeben hatte, vor allem gegen die arabischstämmige Minderheit muslimischen Glaubens, zu der auch der Nobelpreisträger gehört. Durch sein frühes Exil sei Gurnah an der vorkolonialen Geschichte Afrikas kaum interessiert, so die Literaturfachleute in der Jury, vielmehr komme es ihm auf die Themen Flucht und Vertreibung an: "Seine Literatur gibt ein lebendiges Bild eines anderen, wenig bekannten Afrikas, einer Küstenregion am Indischen Ozean, geprägt von Sklaverei und unterschiedlichen Formen der Unterdrückung."