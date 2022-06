Literaturnobelpreis 2015 Nobelpreis für "Jägerin des verlorenen O-Tons"

Die 67-jährige Schriftstellerin und gelernte Journalistin Swetlana Alexijewitsch galt schon im Jahr 2014 als Favoritin für den Nobelpreis. In diesem Jahr hat sie ihn bekommen für ihr Werk, das die Lebenswelt der Menschen in ihrer Heimat, der Ukraine und Russland, nachzeichnet. Im Jahr 2013 wurde sie dafür bereits mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. 2015 erhielt sie den Literaturnobelpreis.

Nach einem Journalistikstudium an der Universität Minsk (1967 - 1972) arbeitete die Tochter eines weißrussischen Vaters und einer ukrainischen Mutter zunächst als Journalistin und Lehrerin. Aufgrund ihrer oppositionellen Ansichten musste sie für eine Provinzzeitung in Brest arbeiten und kehrte erst 2011 nach Minsk zurück. Dort schrieb sie für die Zeitung 'Sel'skaja Gazeta'.

Lebensumstände von Augenzeugen dokumentiert

Nobel-Jurorin Sara Danius, die Alexijewitsch die Nachricht per Telefon überbrachte, würdigte die Arbeit der Preisträgerin damit, dass diese in den vergangenen dreißig Jahren das Leid und den Alltag der zerfallenden Sowjektunion dokumentiere, aber in einem ihr ganz eigenen literarischen Stil: Die "außergewöhnliche Schriftstellerin" beschreibe nicht die Ereignisse, sondern die Gefühle der Menschen in ihrer Heimat.