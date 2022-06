Literaturnobelpreis 2013 Alice Munro, die Königin der Kurzgeschichten

Die Schriftstellerin

Bereits Anfang der 1950er-Jahre schrieb sie für verschiedene Zeitschriften.



Ihr erstes größeres Werk, der Kurzgeschichtenband "Dance of the Happy Shades" (1968), erreichte einige Beachtung in Kanada. 1971 veröffentlichte sie eine weitere Sammlung von Kurzgeschichten, "Live of Girls and Women", die Literaturkritiker als Bildungsroman bezeichneten.



Die Zeit zum Schreiben musste sich die damalige Hausfrau und Mutter mühsam erkämpfen: Beim Kochen, während ihre Kinder schliefen oder in der Schule waren, feilte sie an ihrem kleinen Sekretär an ihren Zeilen.



Über die Jahre hinweg veröffentlichte Munro viele weitere Kurzgeschichtenbände, darunter "Who Do You Think You Are? (1978), "The Moons of Jupiter" (1982), "Runaway" (2004), "The View from Castle Rock" (2006), "Too Much Happiness" (2009).



Ihre Kurzgeschichte "The Bear Came Over the Mountain" aus dem Band "Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage" (2001) bildete die Grundlage des kanadischen Spielfilms "An ihrer Seite" (Originaltitel "Away from Her") mit Julie Christie.