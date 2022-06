Literaturnobelpreis 2014 Sensibler Erinnerer Patrick Modiano geehrt

Dem Sekretär der Schwedischen Akademie, Peter Englund, war es vergönnt, den diesjährigen Nobelpreisträger zu verkünden: den 1945 in Boulogne-Billancourt bei Paris geborenen Patrick Modiano. Auch für Modiano selbst wird die Ehrung wohl eine Überraschung: Wie Englund nach der Bekanntgabe mitteilte, konnte die Akademie den Autoren vor der Veröffentlichung nicht erreichen.

Besetzung und Nationalsozialismus als Thema

In seinem Werk beschäftigt sich Modiano vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg und der Besetzung Frankreichs durch die Nationalsozialisten.

Der Franzose schreibe "sehr elegante Bücher", die aber nicht schwierig zu lesen seien. Viele seiner Werke, wie auch sein jüngstes Buch "Der Horizont", leben von den Erinnerungen an seine unglückliche Kindheit im Paris der Nachkriegszeit. "Ich versuche bei den Menschen und den Dingen die Schicht des Vergessens zu durchstoßen", sagte der medienscheue Autor in einem seiner seltenen Interviews vor etwas mehr als einem Jahr.

Autor gegen das Vergessen

Modiano ist Sohn eines italienisch-jüdischen Kaufmanns und einer flämischen Schauspielerin, die sich während der Besatzungszeit in Paris kennengelernt hatten. Er selbst wuchs zunächst bei seinen Großeltern auf und lebte dann lange Zeit im Internat. Sein einziger Bruder Rudy starb im Alter von zehn Jahren – ein Schock für den Jungen.

Seinem verstorbenen Bruder widmete Modiano die Arbeiten, die er von 1967 bis 1982 schrieb. Sein erstes Werk veröffentlichte er 1968, "La Place de l'Étoile". Es handelt von einem jungen Mann im Paris zur Zeit des Nationalsozialismus. Das Buch erhielt 42 Jahre später, 2010, den Preis der SWR-Bestenliste. In dem Roman beschreibe der Autor "Erinnerungsbilder aus der Vergangenheit, die viele Schattierungen von Sehnsucht aufweisen", hieß es damals in der Begründung. In Frankreich gilt Modiano deshalb auch als Autor gegen das Vergessen.