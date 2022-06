Literaturnobelpreis 2018 entfällt Skandale statt schöner Literatur

Erst einmal ist es bisher passiert, das der Nobelpreis für Literatur nicht vergeben wurde: 1943, im Zweiten Weltkrieg. Damals lag es an der politischen Situation in Europa. Diesmal, 2018, sind es interne Gründe:

Belästigungs- und Korruptionsvorwürfe haben die Jury der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, in eine so schwere Krise gestürzt, dass die Akademie Anfang Mai 2018 beschloss, den Literaturnobelpreis in diesem Jahr auszusetzen. Von den 18 eigentlich lebenslänglichen Mitglieder der Schwedischen Akademie waren Anfang Mai acht zurück getreten. Ein Belästigungs- und Korruptionsskandal hatte seit Monaten die traditionsbewusste Institution und das Vertrauen in die Nobelpreis-Jury gründlich erschüttert.