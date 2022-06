Literatur-Nobelpreis 2011 Lyriker Tomas Tranströmer ausgezeichnet

Der Preis für Literatur geht in diesem Jahr an den Schweden Tomas Tranströmer. Der 80-jährige Lyriker ermögliche seinen Lesern durch die dichten, erhellenden Bilder in seinen Gedichten einen frischen Zugang zur Wirklichkeit.