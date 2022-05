Krank durch Zecken Die Lyme-Borreliose

Lyme-Borreliose wird von spiralförmigen Bakterien, den sogenannten Borrelien ausgelöst. Wie viele Zecken Borrelien übertragen könne, schwankt sehr stark, so das Robert Koch-Institut (RKI). Etwa fünf bis 35 Prozent der Zecken tragen Borrelien in ihrem Darm. Dabei sind adulte Zecken im Durchschnitt zu 20 Prozent, Nymphen zu zehn Prozent und Larven lediglich zu einem Prozent infiziert. Nicht jeder Zeckenstich muss zu einer Infektion des Menschen führen.

Borreliose - Übertragung erst nach längerer Saugzeit der Zecke

Nach einem Zeckenstich können Borrelien ins But gelangen und eine Krankheit namens Lyme-Borreliose beim Menschen auslösen.

Im Gegensatz zur FSME wird die Borreliose nicht sofort beim Stich übertragen. Man vermutet, dass nach etwa zwölf bis 24 Stunden Saugzeit die Zecke so vollgesogen ist, dass sie einen Teil des bereits aufgesogenen Blutes wieder in die Wunde abgibt. Dabei können Borrelien in den menschlichen Blutkreislauf gelangen. Die Borreliose kann überall in Deutschland übertragen werden. Und nicht nur hier - gefährdet ist man nahezu in ganz Europa, Nordasien (Russland) und Nordamerika.