Ernährungsmythen - Teil I Kaffee entwässert und Schokolade macht Pickel - stimmt das?

Antwort

Blattsalat besteht zu etwa 95 Prozent aus Wasser. Er füllt also den Magen, ohne dick zu machen, doch das war's auch fast schon. Wie hoch der Anteil an Vitaminen ist, hängt von der Sorte ab, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. So enthalten 100 Gramm Kopfsalat lediglich 11 mg Vitamin C, während die gleiche Menge Feldsalat 35 mg aufweist. Rucola hat am meisten Vitamin C: 62 mg pro 100 Gramm Salat. Trotzdem sollte man nicht zu viel davon auf einmal essen, da Rucola im Vergleich stark nitrathaltig ist.



Wer gerne Salat isst, sollte daher immer mal wieder die Sorte wechseln und sie mit anderem Gemüse mischen, zum Beispiel Paprika, Tomaten oder Gurken, in denen auch mehr Vitamine enthalten sind.