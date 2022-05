Ernährungstrends Wie gesund sind Low Carb, Kokosöl & Co.?

Chips, Pommes, Süßigkeiten

Der Körper braucht Kohlenhydrate als Energiequelle. Sie bestehen aus Zuckermolekülen, schmecken aber nicht alle süß. Etwa die Hälfte unserer täglichen Nahrung sollte aus diesen Energielieferanten bestehen, sagen Forscher. Chips, Süßigkeiten und Pommes gehören allerdings nicht dazu. Sie enthalten vor allem sogenannte einfache Kohlenhydrate. Einfache Kohlenhydrate werden, im Gegensatz zu komplexen Kohlenhydraten, vom Körper sofort verarbeitet, gelangen ins Blut und liefern so schnell verfügbare Energie. Der Nachteil: Einfache Kohlenhydrate machen weder dauerhaft satt noch geben sie langanhaltend Energie. So schnell wie der Blutzucker in die Höhe schießt, so schnell fällt er auch wieder ab. Ihr Verbrauch sollte deshalb reduziert werden. Bei Kohlenhydraten gilt, was für alle Lebensmittel gilt: Die Qualität ist entscheidend!