Die Planetary Health Diet – zur Rettung der Welt?

37 hochkarätige Wissenschaftler aus 16 Ländern haben gemeinsam einen Rettungsplan für die Welt erarbeitet: die Planetary Health Diet. Ein Ernährungsplan, der die Gesundheit des Menschen und des Planeten gleichermaßen schützen will. Wie soll das funktionieren?

Der Speiseplan für eine gesunde Zukunft

Die Planetary Health Diet ist kein Kochrezept, sondern liefert Richtwerte für die tägliche Ernährung. Diese Richtwerte gelten für die gesamte Weltbevölkerung.

Die Grundlage liefern 500 Gramm Obst und Gemüse, 230 Gramm Vollkornprodukte, 125 Gramm Nüsse und Hülsenfrüchte, 50 Gramm ungesättigte pflanzliche Fette, 50 Gramm stärkehaltiges Gemüse, 30 Gramm Zucker und 250 Gramm Milchprodukte. 85 Gramm Fisch, Fleisch und Eier sind pro Tag erlaubt. Dabei sollten 2.500 kcal nicht überschritten werden.

Besseres Essen für die Gesundheit und das Klima

Marco Springmann leitet den Bereich öffentliche Gesundheit an der Oxford Universität in England und hat maßgeblich an der Entwicklung der Planetary Health Diet mitgearbeitet. Wenn sich die ganze Welt an diese Vorgaben halten würde, könnten nach Berechnungen des Forschers und seiner Kollegen jährlich etwa 11 Millionen Todesfälle aufgrund ungesunder Ernährung vermieden werden.

Außerdem hat eine überwiegend auf Pflanzen basierte Ernährung einen vielfach kleineren ökologischen Fußabdruck, als eine Ernährung, die auf Fleisch basiert. Mit der Planetary Health Diet sowie zusätzlichen Verbesserungen in der Lebensmittelproduktion sei es machbar, bis zum Jahr 2050 etwa zehn Milliarden Menschen gesund zu ernähren, ohne den Planeten zu zerstören.

Gemessen an den Empfehlungen der Planetary Health Diet müsste der derzeitige Konsum von Milchprodukten in Deutschland etwa halbiert werden. Der Verzehr von rotem Fleisch müsste etwa um 90 Prozent reduziert werden und Hülsenfrüchte müssten in etwa achtmal so viel auf dem Teller landen wie derzeit.

Die Welt retten mit einem Speiseplan. Geht das?

Global betrachtet ist Essen einer der größten Faktoren der Umweltzerstörung. Folgen des Raubbaus sind der Verlust von Tier- und Pflanzenarten, die Verschmutzung von Wasser, Luft und Böden, der Klimawandel. Die Negativliste ist lang.

Außerdem ist die Art, wie und was wir essen, oftmals ein Gesundheitsrisiko. Ungesunde Ernährung ist der Hauptrisikofaktor für einen frühzeitigen Tod. Die Planetary Health Diet schreibt keine konkreten Speisefolgen vor. Die Wissenschaftler empfehlen lediglich Ernährungsgruppen. Dabei kommt es nicht auf eine bestimmte Obst- oder Gemüsesorte an. Diese können von Region zu Region variieren und für alle Ernährungsstile, kulturellen Traditionen und individuellen Vorlieben angepasst werden.

Wichtig ist, dass die Ernährung überwiegend aus Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Nüssen besteht und nur wenig tierische Produkte gegessen werden. Dies ist den Wissenschaftlern zufolge weltweit die Basis für eine gesunde Ernährung – egal ob in Afrika, China oder anderswo. Zudem können solche Lebensmittel weitaus klimaschonender produziert werden als Fleisch.

Umstellung der Lebensmittelproduktion

Nur den eigenen Speiseplan zu ändern, reicht allerdings nicht aus. Die Wissenschaftler fordern auch eine ökologischere Produktion der Nahrungsmittel. Es gibt sechs Faktoren, von denen unsere Ernährungsversorgung abhängt: Wasser, Land, biologische Vielfalt, Klima, Stickstoff und Phosphor. Für jeden Faktor schlagen die Wissenschaftler Grenzen vor, innerhalb derer die globale Lebensmittelproduktion in Zukunft agieren sollte.

Fazit:

Die Planetary Health Diet passt perfekt für sogenannte "Flexitarier", die nur ab und zu Fleisch essen. Wer sich zum Beispiel alle zwei Wochen ein kleines Steak gönnt, liegt noch im Rahmen der Empfehlungen.

Der Speiseplan der Wissenschaftler kann einen Anstoß bieten, über die eigene Ernährungsweise nachzudenken. Er zeigt auf, dass unser Ernährungssystem enorme globale und gesellschaftliche Auswirkungen hat und liefert einen allgemeingültigen Referenzrahmen für eine gesunde und umweltgerechte Ernährungsweise. Eine Win-win Situation für die eigene Gesundheit und das Klima.