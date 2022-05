Fordlandia Henry Fords Utopia am Amazonas

Der Traum von der Musterstadt im Urwald

Im Frühjahr 1928 schickte Henry Ford einen Trupp Holzfäller aus den Wäldern von Michigan an den Amazonas. Sein neuerworbenes Land war ein 25.000 Quadratkilometer großes Hügelareal am Ostufer des Rio Tapajos, 180 Kilometer - oder 18 Stunden Bootsfahrt - entfernt von Santarem, dem nächsten Außenposten der Zivilisation. Bis auf einige Indios und Gummizapferfamilien lebte niemand dort. Doch nun soll hier "Fordlandia" entstehen.

Kampf gegen den Dschungel

Kautschukplantagen hatte es in Brasilien nie gegeben. Die Zapfer ernteten bislang von weit auseinander stehenden wilden Gummibäumen. Das war aber unvereinbar mit Fords Gedanken von maximaler Effizienz. Angeheuerte Arbeiter versuchten daher, mit Macheten und Motorsägen das Chaos des Urwalds zu beseitigen. Der erste Versuch, die gefällten Stämme zu verbrennen, misslang, denn es war mitten in der Regenzeit. Das Holz wurde daher mit reichlich Kerosin übergossen und angezündet. Daraufhin tobte tagelang unkontrolliert Feuer im Urwald.

Die grüne Hölle

Sechs Monate später reiste ein Ford-Manager an, um die Fortschritte zu besichtigen. In Fordlandia fand er weder Sanitäreinrichtungen noch Mülltonnen vor, weder Schutzdächer zum Schlafen noch Moskitonetze, dafür Millionen von Fliegen und Unmengen an Schmutz. Für die Arbeiter war Fordlandia das "Inferno verde" – eine grüne Hölle aus fauligem Essen, Malaria, Ruhr und Giftschlangen. Als es den einheimischen Männern zu viel wurde, jagten sie die amerikanischen Vorarbeiter mit Macheten in den Wald und plünderten die Vorräte.

Zweiter Versuch mit mehr Aufwand

Ford schickte daraufhin ein Frachtschiff in sein Reich am Amazonas. An Bord waren Fertigbauteile und Maschinen, Generatoren, Teile für ein Kraftwerk, eine Lokomotive und eine Wasserfilteranlage. Auch ein Arzt, ein Chemiker, Ingenieure und Manager samt Ehefrauen kamen. Ratschläge von Biologen oder Landwirtschaftsfachleuten hielt Ford hingegen für entbehrlich. Zum neuen Herrn von Fordlandia ernannte er einen norwegischen Schiffskapitän.

Schimmel, Rost und Kerosin

Aus ganz Brasilien kamen Arbeiter mit ihren Familien nach Fordlandia. 1929 lebten rund 5.000 Menschen dort. Doch auch der zweite Anlauf scheiterte: Die Gummibaumschösslinge gingen in der kerosingetränkten Erde ein. Währenddessen regnete es in der Krankenstation durchs Dach. In den Büros verrosteten die unbenutzten Schreibmaschinen und das Papier verschimmelte.

Aller guten Dinge sind drei