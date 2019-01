James Watts verbesserte Dampfmaschine wird 250

Die erste Dampfmaschine, die gut nutzbar ist, kommt 1712 in einem Kohlebergwerk im englischen Staffordshire als Wasserpumpe zum Einsatz. Gebaut hat sie der englische Erfinder Thomas Newcomen. Der Wirkungsgrad dieser Maschine ist allerdings mehr als bescheiden: Weniger als ein Prozent der eingesetzten Energie wird umgesetzt in Arbeit. In Kohlebergwerken lohnt sich die Dampfmaschine trotzdem, da Brennstoff in Form von nicht nutzbaren Kohleresten im Überfluss vorhanden ist.

Optimierung der Dampfmaschine

Der junge Schotte James Watt arbeitet 1764 an der Universität von Glasgow und repariert dort Geräte für physikalische und astronomische Experimente. Er bekommt unter anderem den Auftrag, ein Modell einer Newcomen-Dampfmaschine zum Laufen zu bringen. Dabei erkennt er den Haken an dieser Dampfmaschine: die enormen Wärmeverluste und die Unmengen an Kohle, die sie verschlingt.

James Watt entwickelt einen Ansatz, die Maschine effizienter zu machen: den außenliegenden Kondensator. Anstatt den kompletten Zylinder ständig aufzuheizen und wieder abzukühlen, verlegt er die Kondensation des Wasserdampfes in ein separates Gehäuse, den Kondensator. Den Zylinder versieht er außerdem mit einer Isolation aus Dampf, ähnlich einer Thermoskanne. Durch diese Verbesserungen wird deutlich weniger Brennstoff für den Betrieb benötigt.

Weiterentwicklung mithilfe von Partnern in der Industrie

Um mit der Weiterentwicklung der Dampfmaschine voranzukommen, sucht sich James Watt Partner, die sich ihrerseits viel davon versprechen - zunächst der Eisenfabrikant John Roebuck, mit dessen finanzieller Hilfe Watt auch das Patent anmeldet. Eine der Herausforderungen zum Bau einer rentablen Dampfmaschine ist es, Maschinenteile herzustellen, die auch wirklich dicht sind. Was bei den Zylindern bis dahin nicht der Fall war. Bevor das Problem gelöst ist, geht John Roebuck Pleite. Seine Anteile gehen an den Industriellen Matthew Boulton. Gemeinsam gelingt es James Watt und Matthew Boulton, 1776 in der Fabrik von John Wilkinson die erste Maschine nach ihren Vorstellungen zu bauen.

Die Dampfmaschine wird konkurrenzfähig

Zum Erfolg der Dampfmaschine trägt bei, dass James Watt sich eine Maßeinheit einfallen lässt, unter der sich potenzielle Kunden etwas vorstellen können: Pferdestärken, kurz PS. Außerdem führen Boulton und Watt ein Leasingsystem ein, deshalb müssen die Kunden nicht die komplette Maschine kaufen.

Die Weiterentwicklung der Dampfmaschine zur "Hochdruckdampfmaschine", zum Beispiel für Motoren in Lokomotiven, stammt übrigens nicht von James Watt. Er schreckt stets davor zurück, vermutlich weil der Hochdruckdampf zu Explosionen führen könnte, die seinen Ruf ruinieren.