Carl Benz Mit dem Motorwagen hinaus in die Welt

Wilhelm Maybach baut einen Rennwagen für Gottlieb Daimler, doch dieser kann ihn nicht unter seinem eigenen Namen anbieten. Daimler hat die Lizenz für seine Motoren an ausländische Firmen verkauft, inklusive der Nutzung des Markennamens "Daimler". Deshalb braucht er jetzt einen anderen Namen für das Fahrzeug.

Namesgeber Emil Jellinek

Die Idee für den Namen kommt von einem österreichischen Diplomaten: Emil Jellinek. Er verkauft in Nizza Daimler-Fahrzeuge an großbürgerliche und adelige Kunden. Um die Automobile bekannt zu machen, nimmt er auch an Rennen teil. Dabei fährt er unter einem Pseudonym: "Monsieur Mercedes".