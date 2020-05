Rund ums Essen Ernährungsmythen

Viel trinken, heißt es immer. Am besten drei Liter am Tag, auf jeden Fall aber mehr als zwei Liter. Tatsächlich?

Antwort

Auch weniger kann in Ordnung sein. Denn wir nehmen einen großen Teil an Wasser mit der Nahrung zu uns. Und auch bei der Verdauung von Lebensmitteln entsteht Wasser. Eigentlich reicht es also, wenn man etwa anderthalb bis zwei Liter Wasser am Tag trinkt. Verallgemeinern lässt sich das aber nicht. Erwachsene sollten auf ihren Körper hören und trinken, wenn sie Durst haben.



Zu viel Wasser zu trinken, kann sogar tödliche Folgen haben: Das Blut wird stark verdünnt, die Natriumkonzentration kann so weit sinken, dass der Elektrolythaushalt des Körpers aus dem Gleichgewicht kommt. Besonders gefährlich kann es für Menschen werden, die unter Herzinsuffizienz oder Herzerkrankungen leiden.