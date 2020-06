Erdnüsse, Milch, Äpfel Gutes Essen - schlecht bekömmlich

Immer mehr Menschen reagieren auf bestimmte Nahrungsmittel allergisch, im Extremfall mit tödlichen Folgen. Hinzu kommen Unverträglichkeiten, etwa gegen Histamin, Fruktose oder Laktose. Oft hilft nur, die betroffenen Lebensmittel konsequent vom Speiseplan zu streichen - was gar nicht so einfach ist.

Denn zuerst einmal muss man herausfinden, worauf man allergisch oder unverträglich reagiert. Dann beginnt die Detektivarbeit: festzustellen, in welchen Produkten das Allergen steckt. Und da ist Kontrolle immer besser als Vetrauen: Hühnereiweiß und Milch zum Beispiel sind inzwischen Standard in vielen Fertigprodukten; Spuren von Nüssen auch in Produkten enthalten, die rein gar nichts mit Nüssen zu tun haben sollten. Was die Sache noch komplizierter macht: Manch sogenannte Allergie ist, medizinisch betrachtet, gar keine Allergie, sondern eine Unverträglichkeit.