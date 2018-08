Feuchtgebiete Moore als Klimaschützer

Entstehung von Mooren

Moore entstanden aus Seen und Sümpfen, die sich nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren gebildet hatten. Im flachen Uferwasser wuchsen feuchtigkeitsliebende Pflanzen wie Erlen, Schilf oder Moose. Die abgestorbenen Pflanzen wurden in dem nassen und sauren Bodenmilieu nicht vollständig von Mikroorganismen abgebaut. So wurde aus den Pflanzenresten Torf: Moorboden. Moore wachsen seit dem Ende der Eiszeit, der Torfboden wird Schicht für Schicht dicker - im Durchschnitt einen Millimeter pro Jahr. Im Laufe der Jahrtausende wuchsen mächtige Moorkörper, in Bayern haben sie teilweise eine Dicke von bis zu zehn Metern. Größtenteils bestehen Moore jedoch aus Wasser: Ein lebendes Moor hat einen Wasseranteil von rund 95 Prozent.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) koordiniert das bayerische Moorschutzprogramm und hat dazu den gesamten Moorbestand Bayerns inventarisiert und in Karten dargestellt.

Hochmoor

Moore können ganz unterschiedlich aussehen. Die Hochmoore haben sich, daher der Name, im Laufe der Zeit hochgewölbt und sich vom Grundwasser gelöst. Sie werden nur von Regenwasser gespeist - und sind deshalb nährstoffarm. Ihre Bewohner sind oft seltene, hochspezialisierte Überlebenskünstler, die mit den kargen und sauren Extrembedingungen im Hochmoor zurechtkommen: Die vom Aussterben bedrohte Hochmoor-Mosaikjungfrau, eine Libelle, kann zum Beispiel nur auf den Pflanzen der Hochmoore leben. Der Sonnentau nimmt Nährstoffe über seine Blätter auf und besorgt sich seine Nahrung - Fliegen und Mücken - mithilfe seiner klebrigen Fangblätter selbst. Typisch ist auch das Torfmoos, das dicke Polster bildet und große Wassermengen speichern kann. In Bayern gibt es laut Bayerischem Landesamt für Umwelt rund 23.600 Hektar Hochmoore. Hochmoore findet man vor allem im Voralpengebiet - hier gibt es ausreichend Niederschläge.

Niedermoor

Die größten Moorflächen in Süddeutschland sind Niedermoore. Laut Bayerischem Landesamt für Umwelt gibt es davon rund 93.300 Hektar in Bayern. Niedermoore haben sich an Flüssen und in Auenlandschaften entwickelt. Sie werden vom Grundwasser und Oberflächenwasser versorgt. Sie können einer großen Vielfalt von Arten ein Zuhause bieten, dem Blutweiderich, der Sumpfdotterblume und seltenen Orchideen zum Beispiel. Die wasserliebenden Pflanzen der Niedermoore sind wichtig für Wiesenbrüter wie den Großen Brachvogel. Die nährstoffreichen Böden der Niedermoore sind für die Landwirtschaft besonders geeignet. Dazu müssen Niedermoore allerdings stark entwässert werden. Viele Niedermoore gibt es an der Donau.

Anmoor