Auwald Lebensraum Wald am Wasser

An ihrem Rand geht die Hartholzaue in einem naturbelassenen Gebiet in flache Laubmischwälder über, mit Eichen, Buchen, Hainbuchen, Erlen und Eschen.

Dieser Abschnitt der Aue ist am weitesten vom Fluss entfernt und wird nur bis zu drei Monate im Jahr überflutet. Hier ist der Boden lehmig und gefestigt. Das Grundwasser steht nicht unter der Oberfläche an. Stieleiche, Feld- und Flatterulme, Ahorn, Weißdorn, Schlehe und Pfaffenhütchen wachsen hier. Dazu kommen Schlingpflanzen wie Efeu oder Hopfen. Am Boden wachsen Kräuter wie Buschwindröschen oder das Gelbe Windröschen.

Der ständige Wechsel von trockenen, feuchten und nassen Gebieten bietet zahlreiche unterschiedliche Lebensräume. Viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten haben hier ihren Rückzugsraum. In den lehmigen Flussböden entwickeln sich Insekten, im Schlamm finden sich Weichtiere und im stillen Wasser Käfer oder Kleinkrebse. 60 Prozent aller Libellenarten findet man in Auen. Amphibien laichen in seichtem Wasser und Säugetiere überwintern in dem Gebiet.

Diese Amhibien gibt es bei uns in Deutschland

Erdkröte 20 verschiedene Amphibienarten gibt es in Deutschland. Zählt man den durch den Menschen vereinzelt angesiedelten Alpen-Kammmolch hinzu, sind es sogar 21 Amphibienarten. Fast alle - bis auf die Rotbauchunke - kommen auch in Bayern vor. Zu den Amphibien oder Lurchen zählen Frösche, Kröten, Molche, Salamander und Unken. Die Erdkröte ist eine der häufigsten Amphibienarten in Deutschland. Weil sie bis zu elf Zentimeter groß wird, gehört sie hierzulande auch zu den größten Amphibien. Erdkröten sind bräunlich und von Warzen übersäht.

Der Pirol ist ein Vogel der Hartholzaue. Der Vogel ist den Winter über in Zentralafrika und kommt im Frühjahr in die Aue zum Brüten. Er meidet den Waldboden und lebt im dichten Gehölz. Dort erbeutet er seine Nahrung, zum Beispiel große, haarige Raupen, die in Bäumen leben.

Bäume im Auwald an der Donau

Esche Bis zu 40 Meter hoch werden Eschen, die gefiederte Blätter tragen. Die Laubbäume wachsen vor allem auf eher feuchten bis nassen und nährstoffreichen Böden, an Flüssen und Bächen, so auch an der unteren Donau. Zu finden ist die Esche in den Auwäldern in den sogenannten Hartholzauen, die nicht ganz so häufig und intensiv überschwemmt werden. Hier wachsen Bäume, die auch den Wechsel zwischen Nässe und Trockenheit vertragen. Allerdings geht der Eschenbestand in den letzten Jahren stark zurück. Grund dafür ist das Eschentriebsterben.

Zudem schwemmt der Fluss auch Samen an, die es bisher in dem Gebiet noch gar nicht gab. So wachsen dort nun auch seltene Weidenarten wie die Lavendelweide, die eigentlich typisch für die Oberläufe der Isar ist, wo es viel Kies gibt. Auch von zwei Spinnenarten ist aus Untersuchungen aus den 1980er-Jahren bekannt, dass diese definitiv nicht in diesem Gebiet heimisch waren. 2015 wurden die beiden Arten dann in diesem Gebiet entdeckt. Die Biologin vermutet, dass sie mit dem Hochwasser abgedriftet wurden, so an diesem Standort ankamen und seither in dem neuen Auwald leben.