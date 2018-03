Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Beim Ozonloch in der Erdatmosphäre. Sie ist aus verschiedenen Schichten aufgebaut. In der sogenannten Stratosphäre, in 15 bis 50 Kilometern Höhe, liegt die Ozonschicht. Sie ist für uns lebenswichtig, weil sie uns vor Sonnenstrahlung schützt. Als Forscher feststellten, dass die Ozonschicht immer dünner wird, wurden Ozonschicht schädigende Substanzen wie chlor- und bromhaltige Kohlenwasserstoffe (z. B. FCKW) 1989 verboten.

FCKW Die Hauptursache für die Schädigung der Ozonschicht ist längst ausgemacht: Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die lange Zeit in Kühlschränken, Spraydosen und anderem Verwendung fanden, sind ein echter Ozon-Killer. Ausnahmsweise hat die Menschheit schnell reagiert, als Mitte der 1980er-Jahre das Ozonloch entdeckt wurde: FCKW findet heute weltweit nur noch wenig Einsatz, der Ausstoß ozonschädlicher Gase wurde auf einen Bruchteil gesenkt. Doch bis diese Veränderung in der oberen Atmosphäre ankommt, dauert es noch lange. Denn FCKW-Moleküle brauchen Jahrzehnte, bis sie vollständig abgebaut sind.

Problem gelöst und allgemeines Aufatmen, als 2016 auch eine Studie vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA bestätigte, dass sich das Ozonloch langsam verkleinert und die Ozonschicht wieder dicker wird. Experten schätzten, dass sich die Ozonschicht bis Mitte des Jahrhunderts vollständig erholt hat.

Grafik: Aufbau der Atmosphäre

Keine Entwarnung in der Stratosphäre

Doch anscheinend haben wir uns zu früh gefreut. Ein internationales Team unter Leitung von Forschern der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich), Schweiz, entdeckte gegenläufige Entwicklungen in der Stratosphäre. Sie hat - einfach gesagt - einen oberen und einen unteren Teil. Das internationale Forscherteam stellte nun fest, dass im unteren Teil der Stratosphäre die Ozonschicht dünner wird. Trotz FCKW-Verbots.

Mithilfe von Satellitenmessungen der vergangenen drei Jahrzehnte und statistischen Berechnungen zeigten die Forscher, dass weltweit die Region zwischen dem 60. Breitengrad Süd und Nord betroffen ist, also die Tropen und dicht besiedelte mittlere Breiten, in denen auch Deutschland liegt. Im Vorfeld hatte Experten schon die Tatsache misstrauisch gemacht, dass die global gemittelte Ozonsäule (= Ozonwerte) bei Messungen konstant blieb, obwohl die Ozon-Konzentration in der oberen Stratosphäre - ab etwa 30 Kilometern Höhe - zunahm. Das heißt zusammengefasst, während sich die Lage in den Polarregionen entspannt, verschlechtert sie sich über den Tropen und Regionen zwischen dem 60. Breitengrad Süd und Nord.

Sind der Klimawandel und Chemikalien schuld?

Warum das so ist, wissen Forscher noch nicht. Die Autoren der neuen Studie, die im Fachmagazin "Atmospheric Chemistry and Physics" veröffentlicht wurde, vermuten, dass der Klimawandel schuld sein könnte. Er verändert die atmosphärische Zirkulation: Die Luft aus den Tropen wird schneller und tiefer polwärts transportiert, wodurch weniger Ozon produziert wird.

Täter Nummer 2 oder ein Komplize des Klimawandels könnten VSLS ("Very Short-Lived Substances") sein, sehr kurzlebige chlor- und bromhaltige Chemiekalien. Sie entstehen auf natürliche Weise und in der Großindustrie. Die VSLS-Konzentration nimmt zu und könnte vermehrt in die untere Stratosphäre gelangen, zum Beispiel durch starke Gewitterstürme. Welche Folgen der Ozonschwund in der unteren Stratosphäre hat, ist unklar. Die neuen Erkenntnisse sind besorgniserregend, aber nicht alarmierend, sagt Thomas Peter, Professor für Atmosphärenchemie an der ETH und Mitautor der Studie. Man müsse die Entwicklung im Auge behalten.

Was heißt eigentlich Ozonloch?

Dobson misst die Ozonschicht-Dicke Gemessen wird die Dicke der Ozonschicht in der Dobson-Einheit DU. 100 DUs entsprechen dabei einer einen Millimeter dicken Schicht aus reinem Ozon. In Wirklichkeit verteilen sich die Ozonmoleküle jedoch in der Luftsäule, auch wenn sie in bestimmten Höhen konzentriert vorkommen.

In der Regel hat die Ozonschicht über dem Südpol eine Dicke von 350 Dobson. Sinkt der Wert unter 200 Dobson, spricht man von einem Ozonloch. Über der Antarktis sind die Werte teilweise noch erheblich niedriger. Doch seit dem Jahr 2000 steigt laut der MIT-Studie 2016 der Wert in der ersten Septemberhälfte alljährlich um 2,5 Dobson. Umgerechnet auf die Fläche entspricht das einem um vier Millionen Quadratkilometer kleineren Ozonloch.

Statistische Ausreißer

Ozonschicht über der Antarktis am 2. Oktober 2015.

Das Ozonloch erreichte im Jahr 2000 und im Jahr 2015 eine Rekord-Größe. Im Oktober 2015 klaffte ein 26 Millionen Quadratkilometer großes Loch über der Antarktis. Es war damit fast so groß wie im Rekord-Jahr 2000. Die Ursache könnte der Ausbruch des Vulkans Calbuco in Chile gewesen sein, vermutet Susan Solomon, Atmosphärenchemikerin vom Massachusetts Institute of Technology. Bei Vulkanausbrüchen wird Schwefeldioxid frei, das ebenfalls Ozon abbaut. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) ging davon aus, dass veränderte Luftströmungen in der oberen Atmosphäre mit einer extremen Abkühlung der Stratosphäre zu dem ungewöhnlich großen Ozonloch geführt hatten.

Ort und Zeitpunkt sind entscheidend

Warum Messungen in der Antarktis und im September? FCKW und andere ozonschädliche Gase zerstören die Ozonschicht rings um die gesamte Erde. Doch nur um den Südpol sinken die Ozonwerte derart, dass man von einem Ozonloch spricht. Im antarktischen Winter von März bis September bilden sich über der Antarktis sehr kalte, stabile Luftströmungen. Der sogenannte Polarwirbel isoliert die Antarktis, es findet keine Durchmischung der Atmosphäre mehr statt. Schadstoffe reichern sich an und frieren in der extrem kalten Polarnacht buchstäblich in der Stratosphäre fest.



Erwärmt dann mit dem Frühlingsbeginn - auf der Südhalbkugel im September - die wieder über dem Südpol aufgehende Sonne diese Luftschichten, wird das FCKW schlagartig frei und zersetzt lawinenartig das Ozon. Innerhalb weniger Wochen sinken die Ozonwerte um die Hälfte und mehr, bis das Ozonloch Ende September, Anfang Oktober seine größte Ausdehnung erreicht. Ab November verschwindet es dann langsam wieder, da die Sonneneinstrahlung neues Ozon entstehen lässt und wärmere, ozonreiche Luftmassen wieder zur Antarktis gelangen. <!-- --> Ozonschicht und Ozonloch: übersichtliche Erklärung vom Bayerischen Landesamt für Umwelt [lfu.bayern.de]

zum Video Wie entsteht das Ozonloch? [Telekolleg]

Selten Ozonloch in der Arktis

Eine polare stratosphärische Wolke über Kiruna, auch Perlmuttwolke genannt

Auch am Nordpol wird im Frühjahr vermehrt Ozon abgebaut. Doch ein Ozonloch tritt nur sehr selten auf, da die Luftmassen auch im arktischen Winter weder so kalt noch so stabil sind wie am Südpol. Schwere Ozonverluste gibt es hier nur nach Zeiten mit besonders tiefen Temperaturen, wie zum Beispiel nach dem kalten stratosphärischen Winter 2010/2011.

Gefahr erkannt - aber noch nicht gebannt

Tag der Ozonschicht Der 16. September ist der "Internationale Tag zur Erhaltung der Ozonschicht". Die Vereinten Nationen erinnern mit ihm seit 1994 an das Montrealer Protokoll, das erste internationale Abkommen zum Schutz der Ozonschicht.

Ozon hat zwei Wirkungen: An der Erdoberfläche reizt es bei zu hoher Konzentration in der Luft die Atemwege. Weit oben in der Stratosphäre schirmt es die Sonnenstrahlung ab: Die Ozonschicht filtert ultraviolette Strahlen, die Hautkrebs und Augenkrankheiten auslösen können.

Gemeinsam gegen das Ozonloch Die Entdeckung des Ozonlochs Das Ozonloch über dem Südpol wurde im Jahr 1985 von Forschern des Britischen Antarktis-Dienstes entdeckt. Doch bereits 1974 warnten die Chemiker Mario José Molina und Frank Sherwood Roland davor, dass die als Treibmittel für Sprühdosen, als Kältemittel und zum Aufschäumen von Schaumstoffen verwendeten Fluorchlorkohlenwasserstoffe die Ozonschicht angreifen. Im Jahr 1995 wurden sie und der Atmosphärenforscher Paul Crutzen mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Das Montrealer Protokoll Im Jahr der Entdeckung des Ozonlochs, Ende März 1985, wurde das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht von 21 Teilnehmerstaaten unterzeichnet. Es regelt allerdings in erster Linie Formalitäten. Konkret wurde der weltweite Ausstieg aus der FCKW-Herstellung und -Verwendung Mitte September 1987 mit dem Montreal-Protokoll: 24 Staaten verpflichteten sich dazu, ihre Produktionsmenge an Ozon abbauenden Stoffen um 95 Prozent gegenüber 1987 zu reduzieren und Ersatzstoffe einzusetzen. Erfolge von Montreal 197 Staaten haben das Protokoll ratifiziert. In mehreren Konferenzen sind seine Ziele noch weiterentwickelt worden. Von 1987 bis 2010 konnte so der Ausstoß ozonschädlicher Gase von 1,8 Millionen auf rund 4.000 Tonnen jährlich weltweit reduziert werden. Das Maximum erreichte die FCKW-Konzentration im Jahr 2000, seitdem ist die Menge nur um 5 Prozent gesunken. 2006 war das Ozonloch fast so groß wie Afrika. Wissenschaftler hoffen, dass sich das Ozonloch im Jahr 2070 wieder ganz geschlossen hat.

Klimawandel verstärkt Ozon-Schwund

Der Klimawandel könnte die Erholung der Ozonschicht noch verzögern. Denn je mehr sich die unteren Schichten der Atmosphäre erwärmen, kühlt sich die höher gelegene Stratosphäre, in der das meiste Ozon vorkommt, ab. Dadurch entstehen mehr Stratosphärenwolken, in denen mehr Ozon abgebaut wird. Wissenschaftler schätzen, dass der Klimawandel die Erholung der Ozonschicht um etwa zehn Jahre verzögert.

Ozonschicht neutral, aber klimaschädlich

Chemikalien, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) ersetzen sollen, sind nicht automatisch umweltfreundlich. Für Kühlung und Klimaanlagen werden inzwischen teilweise Fluorkohlenwasserstoffe wie H-FKW eingesetzt. Diese Stoffe schädigen zwar nicht die Ozonschicht, fördern aber den Treibhauseffekt.