Dem Tod begegnen Abschiede gehören zum Leben

Viele Abschiede

Trauer ist der stärkste Stress, den ein Mensch überhaupt erfahren kann, so hat es der Psychoanalytiker Collin Murray Parkes formuliert. Die Schweizer Psychotherapeutin Verena Kast schreibt, dass wir uns über unsere Bindungen definieren - der Tod eines geliebten Menschen erschüttert uns daher in unserem Selbstbild. Indem wir unseren Verlust betrauern und ihn seelisch verarbeiten, wandeln wir uns. Trauer verändert: Wir gehen bewusster durchs Leben, legen vielleicht ganz andere Maßstäbe an unseren Alltag an, entwickeln einen Blick für das, was wir als wesentlich ansehen.

Jeder trauert auf seine Weise

Jeder Einzelne erlebt Trauer auf seine eigene Weise und in seinem eigenen Tempo. Trauer betrifft Seele und Körper: Trauernde leiden unter Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Nervosität, tiefer Erschöpfung, Kopf- und Herzschmerzen. Ihr Immunstatus ist schlecht, die Vitalität reduziert.

Seelisch durchwandern Trauernde nach dem ersten Schock emotionale Ausnahmezustände verschiedenster Art - tiefe Verzweiflung, Schmerz, Wut, Einsamkeit, Angst, Schuldgefühle, totale Hoffnungs- und Freudlosigkeit.

Die verschiedenen Phasen der Trauer

Die Psychotherapie ging lange davon aus, dass Trauer in verschiedenen Phasen durchlaufen wird, deren Dauer unterschiedlich lang sein kann. Eines dieser Phasenmodelle hat die Schweizer Psychotherapeutin Verena Kast in den 1980er-Jahren entwickelt, basierend auf einem Modell von Psychologin Elisabeth Kübler-Ross, mit dem sie die Vorgänge des Sterbens beschrieben hatte:

Die Phasen des Trauerns - nach Verena Kast Nicht-wahrhaben-wollen Der Trauernde steht unter Schock, ist erstarrt. Man will die Tatsache des Todes nicht wahrhaben, ist quasi empfindungslos. Diese allererste Phase kann einige Stunden bis zu einer Woche andauern. Bei unerwarteten Todesfällen zieht sich diese Phase eher länger hin, also über mehrere Tage, so die Forschungen des Psychoanalytikers John Bowlby. Aufbrechende Emotionen Zorn, Ohnmacht, Angst, Schuldgefühle, Trauer: In dieser Phase brechen die Gefühle auf. Oft wird ein Schuldiger für den Tod des geliebten Menschen gesucht. Bei Menschen, deren Angehöriger Suizid begangen hat, richtet sich der Zorn der Angehörigen nicht selten direkt gegen den Selbstmörder. Besonders heftig, so Verena Kast, sind die Gefühlsausbrüche Angehöriger nach dem Verlust von Menschen, die jung und plötzlich sterben. Sich-Trennen Die Aufmerksamkeit des Trauernden richtet sich auf Orte, die der Verstorbene geschätzt hat oder auf Tätigkeiten, die dieser gerne hatte. Man "sucht" nach dem Verstorbenen - in anderen Personen oder indem man alte Gewohnheiten von ihm übernimmt. Viele Trauernde beginnen, ein inneres Zwiegespräch mit dem Verstorbenen zu führen. Verläuft die Trauer gut, kann man sich allmählich vom Verstorbenen lösen. Es passiert aber auch, dass Trauernde ein Zweitleben mit dem Verstorbenen führen, nichts ändern an Einrichtung und Gewohnheiten. Und sich damit mehr und mehr aus dem Leben zurückziehen. Neuer Selbstbezug Die Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs beginnt damit, dass der Verstorbene für den Trauernden eine "innere Figur" geworden ist, ein innerer Begleiter. Der Verlust ist akzeptiert. Neue Beziehungen werden möglich.

Wird der innere Begleiter aber zur zweiten Persönlichkeit, das heißt, lebt man quasi das Leben des Verstorbenen, ist diese Phase nicht erfolgreich bewältigt. Quelle: Verena Kast, Trauern. Phasen und Chancen des psychischen Prozesses, Stuttgart 1982

Der Psychologe J. William Worden dagegen geht nicht von Trauerphasen aus, sondern beschreibt vier "Entwicklungsaufgaben", die Trauernde für sich lösen müssen, um den Verlust zu verarbeiten. Der amerikanische Trauerforscher George A. Bonanno ordnet Trauer als Stressreaktion ein:

"Stressreaktionen sind nicht gleichmäßig oder statisch. Permanente Trauer wäre nicht auszuhalten. Trauer ist eigentlich nur erträglich, weil sie in einer Art Wellenbewegung verläuft. Wir pendeln emotional hin und her. Wir richten unser Augenmerk auf den Schmerz des Verlustes, seine Tragweite und Bedeutung - und dann wenden wir uns geistig wieder unserem direkten Lebensumfeld zu, den anderen Menschen, den Vorgängen in der Gegenwart. Unsere Stimmung hellt sich vorübergehend auf und wir treten in Kontakt zu unserer Umwelt. Dann tauchen wir erneut ab und setzen unseren Trauerprozess fort. Diese kurzfristigen Stimmungsumschwünge sorgen für eine vorübergehende Linderung unseres Schmerzes. Auf diese Weise sind sie uns behilflich, uns allmählich an den Verlust zu gewöhnen." Trauerforscher George A. Bonanno

Die Aufgaben Trauernder: Den Verlust als Realität anerkennen

Den Schmerz der Trauer erleben und aushalten

Anpassung an eine Welt, in der der verstorbene Mensch fehlt

Ablösung vom Verstorbenen und Offenheit für neue Bindungen

Wenn die Verzweiflung nicht endet

Wenn das eigene Kind stirbt, fällt die Rückkehr ins Leben extrem schwer.

Früher galt das Trauerjahr als gesellschaftlich akzeptierter Zeitraum für das Abschiednehmen. Besonders um das Datum des ersten Todestags herum können die Trauer-Gefühle bei den Hinterbliebenen noch einmal heftig aufbrechen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die die Trauer erschweren und die Zeit des Trauerns stark verlängern können:

"Zu den Hauptrisikofaktoren für komplizierte Trauerverläufe gehören der Tod eines eigenen Kindes, ein plötzlicher Tod, mehrere Trauerfälle innerhalb kurzer Zeit und der Tod durch Suizid." Palliativmediziner Gian Domenico Borasio in ' Über das Sterben', München 2011

Komplizierte Trauer oder verlängerte Trauerstörung Davon spricht man, wenn auch 13 Monate nach dem Todesfall der Trauernde von den gleichen Emotionen beherrscht wird wie kurz nach dem Verlust: Der tiefe seelische Schmerz lässt nicht nach, die Verzweiflung über den Verlust nimmt nicht ab. Der Trauernde hat eine unstillbare Sehnsucht nach dem Verstorbenen und ist unfähig auch nur für kurze Momente Freude an dem zu empfinden, was in der Gegenwart passiert. Menschen, deren Trauer stark verlängert ist, haben in ihrer Kindheit oft unsichere Bindungen oder frühe Verluste erlebt. Viele hatten eine besonders enge und ausschließliche Bindung an den Verstorbenen.

Traumatische Trauer Darunter verstehen Trauerbegleiter und Psychotherapeuten das Phänomen, wenn Trauer von traumatischen Erfahrungen überlagert wird - wenn also immer wieder Erinnerungsblitze (Flashbacks) auftreten mit belastenden Bildern zum Beispiel vom Sterbeprozess, der Trauernde ständig angespannt und reizbar ist und er Vermeidungsverhalten oder Wiederholungsverhalten zeigt: Das heißt, entweder meidet er alles, was ihn an den Verstorbenen erinnert oder er sucht es ständig. Diese Form der Trauer kann nur von speziellen Traumatherapeuten behandelt werden - oft allerdings erst Monate nach dem Todesfall.

Derzeit wird keine Form der extremen Trauer als psychische Erkrankung gewertet - es wird in Fachkreisen aber darüber diskutiert, ob dies nötig ist. Ziel ist es, Trauernden rechtzeitig die benötigte Unterstützung zukommen zu lassen.

Wann wird aus Trauer Depression?

Die American Psychiatric Assoziation (APA) hat eine klare Haltung: Sie bestimmt in den USA, ab wann bei Symptomen wie Traurigkeit, Appetitverlust, Konzentrationsschwierigkeiten, Energielosigkeit, die Diagnose Depression gestellt wird. Vor zwei Jahren wurde einem Trauernden erst nach einem Jahr mit solchen Symptomen eine Depression attestiert. Nach der geltenden Regel hat der Trauernde zwei Monate Zeit zu Trauern, danach gilt er als depressiv. Der Entwurf für den neuen Diagnosekatalog sieht vor, dass der Trauernde in den USA bereits nach zwei Wochen zum Kranken wird. Psychotherapeutin Verena Kast ist empört:

"Das finde ich eine absolute Unverschämtheit, denn es geht ganz am Leben vorbei und ist unmenschlich. Die Fristsetzung hängt damit zusammen, dass wir wollen, dass die Menschen ganz schnell wieder funktionieren." Verena Kast, Schweizer Psychotherapeutin

Trauern ist überlebenswichtig für den, der zurückbleibt

Der Mensch muss trauern. Nur der, der einen Verlust bewusst betrauert, kann wieder heil werden und irgendwann wieder am Leben teilnehmen. Der Schmerz über den Tod des Verstorbenen wird bestehen bleiben, aber der Schmerz verändert sich, er wird schwächer. Heute wird Trauernden nur eine kurze Zeit von der Gesellschaft zugestanden, bis erwartet wird, dass der Trauernde wieder "funktioniert". Doch das sollte sich ändern. Denn wer seine Trauer verdrängt, wird vielleicht später von der Vergangenheit eingeholt:

"Mir ist bei der Behandlung depressiver Erkrankungen immer wieder aufgefallen, daß Verlusterlebnisse zu wenig betrauert wurden. Trauer ist ein Thema, das zu wenig beachtet wird, gemessen an der großen Bedeutung, die sie für unsere psychische Gesundheit hat." Verena Kast, Schweizer Psychotherapeutin