Tod und Trauer Wie man Trauernden beistehen kann

Trauernden beistehen: Oft hilft vorbeischauen mehr, als anrufen

Für Trauernde da sein, heißt den eigenen Gefühlen zu begegnen

Trauernde zu begleiten heißt auch, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Oft fehlen uns die Worte. Es hilft, damit offen umzugehen.

In den ersten Wochen und Monaten werden die Themen, über die der Trauernde sprechen will, sich immer wieder wiederholen, um das Unfassbare kreisen. Die Verzweiflung des Gegenübers ist für uns so schwer zu ertragen, weil wir selbst berührt sind. Wir sind konfrontiert mit unseren Ängsten und Schmerzen, konfrontiert mit dem Wissen um unsere eigene Sterblichkeit - und das erzeugt oft widersprüchliche Gefühle in uns: