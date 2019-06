Krankenhauskeime Wie Keime Resistenzen entwickeln und zu Superkeimen werden

Antibiotika sollen krankmachende Bakterien in unserem Körper abtöten. Doch immer seltener gelingt ihnen das. Eine Ursache hierfür ist ausgerechnet Antibiotikum selbst. Bakterien gelingt es immer häufiger mithilfe verschiedenster Überlebensmechanismen Resistenzen gegenüber Antibiotika zu entwickeln und die Medikamente so wirkungslos zu machen.

Wie Bakterien Antibiotikaresistenzen entwickeln

Bakterien agieren häufig nach dem Motto: "Was mich nicht umbringt, macht mich noch härter." Im Klartext heißt das: Werden Bakterien nicht durch Antibiotika abgetötet, können sie sich den widrigen Bedingungen anpassen, um zu überleben. Das tun sie, indem sie sich verändern. Die Mutation schützt sie dann vor der zerstörerischen Wirkung von Antibiotika.

So lassen Bakterien Antibiotika keine Chance: Sie verändern ihre Struktur, sodass sich Antibiotika nicht mehr an sie binden können.

Sie versetzen sich in einen Ruhezustand und machen damit diejenigen Antibiotika inaktiv, die nur aktive Zellen angreifen.

Sie bilden Proteine aus, die Antibiotika inaktiv machen.

Sie verändern die Durchlässigkeit ihrer Zellmembran, sodass eine geringere Menge des Antibiotikums eindringen kann.

Sie bilden eine Art „Rauswerfer-Proteine“, die dafür sorgen, dass das Antibiotikum aus dem Bakterium heraustransportiert wird.

Sie produzieren jene Proteine im Übermaß, zu deren Bekämpfung das Antibiotikum eingesetzt wurde, sodass die Bakterienzelle schließlich doch weiter funktioniert. Das Fatale daran: Die Bakterien vererben ihre Widerstandsfähigkeit gegen Antibiotika sogar an ihre Nachkommen. Werden Antibiotika – wie in Krankenhäusern – besonders häufig eingesetzt, entstehen dort besonders viele Bakterienstämme, die einen Abwehrmechanismus gegen Antibiotika entwickelt haben. Werden diese dann nicht durch entsprechende Hygienemaßnahmen abgetötet, können sie sich – gut gerüstet gegen Antibiotika – ungehindert vermehren. Die wachsende Zahl an Mehrbettzimmern sowie eine vernachlässigte Hygiene bieten zusätzlich ideale Rahmenbedingungen für die Verbreitung der multiresistenten Keime in Krankenhäusern. <!-- --> Entwicklung multiresistenter Keime in der EU von 2012 bis 2015 [ecdc.europa.eu]

Bakterien und Superkeime – vier Wege zur Antibiotika-Resistenz

Wenn Antibiotika zu früh abgesetzt werden – weil dann ein Teil der Bakterien meist überlebt, sich anpasst und dadurch noch schwerer zu bekämpfen ist.

Beim Einsatz sogenannter Breitband-Antibiotika, also Antibiotika, die gegen eine Vielzahl von Bakterien wirken sollen – weil dann meist einzelne Bakterienstämme überleben.

Wenn Antibiotika ohne entsprechende Indikation verschrieben werden – weil so harmlose Bakterien angegriffen werden, die – wie die krankmachenden Bakterien – Resistenzen entwickeln.

Wenn Antibiotika aus der Tierhaltung in die Nahrungskette des Menschen gelangen.

Gefährliche multiresistente Keime

Schätzungsweise 400.000 bis 600.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Infektionen durch multiresistente Keime, rund 15.000 sterben daran. Werden schwere Grunderkrankungen der Patienten berücksichtigt, ist laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von knapp 6.000 Todesfällen auszugehen, die allein auf wirkungslos gewordene Antibiotika zurückzuführen sind.

Die Gefahr der multiresistenten Keime ist nicht zu unterschätzen. Werden Antibiotika wirkungslos, können schon kleinste bakterielle Entzündungen tödlich enden. Das Risiko ist vor allem bei Operationen sowie bei Früh- und Neugeborenen und Diabetikern besonders groß.

Multiresistente Keime – Wer ist gefährdet? Keime - auch solche, die gegen Antibiotika resistent sind - gehören zum Leben. Menschen tragen sie im Körper oder auf der Haut, ohne es zu wissen. Gefährlich sind diese Bakterien vor allem für Personen mit geschwächter Immunabwehr, das heißt für Schwerkranke, Kinder und alte Menschen. Und für Gesunde, wenn sie durch Wunden ins Blut gelangen.

Wo lauern überall multiresistente Keime?

Im Alltag finden sich multiresistente Keime überall dort, wo viele Menschen solche Keime mit sich bringen und die Umgebung nicht steril ist. Das heißt also: an Flughäfen und in Flugzeugkabinen, in Toiletten, weil viele Keime über Fäkalien übertragen werden, und ganz generell auf glatten Oberflächen, zum Beispiel auf der PC-Tastatur im Büro. Dort können multiresistente Keime sogar bis zu sechs Wochen überleben. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Infektionsgefahr durch rohes Fleisch: Weil in der Tierhaltung häufig Antibiotika eingesetzt werden, können sich resistente Keime bilden, die über das Fleisch in der Küche und dann beim Menschen landen. Fleisch sollte deshalb immer durchgebraten werden.