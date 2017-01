PULS Lesereihe 2017 Das sind unsere zwölf Autoren

geboren 1999, hat mit fünf Jahren begonnen, Geschichten zu schreiben. Damals ging es um Prinzessinnen, später – von ihrer ersten literarischen Liebe zu Harry Potter inspiriert – um Zauberer. Heute widmet sie sich alltäglichen Szenen, in denen sie psychologische Spannungen beleuchtet. Erst vergangenes Jahr hat sie ihr Abitur gemacht und studiert seit Oktober Philosophie, in der Hoffnung, nicht als Taxifahrerin zu enden.

geboren 1990 in der oberbayerischen Provinz, studierte und musizierte in Passau und ging anschließend aus einer Laune heraus nach Leipzig, bis er dort resigniert feststellte, dass in Bayern die Brezen doch am besten schmecken. Marinus erfreut sich mittlerweile in Augsburg an seiner Tätigkeit als freier Musikjournalist und hofft, dass er irgendwann vom Schreiben leben kann.