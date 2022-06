Altehrwürdige Auszeichnung Geschichten um den Nobelpreis

Es ist der wohl berühmteste Preis in der Welt von Wissenschaften, Literatur und Weltfrieden: der Nobelpreis. Schon seit 1901 wird er alljährlich vergeben - nach dem letzten Willen des Erfinders Alfred Nobel, der 1896 gestorben war.

Die Nobelpreis-Geschichte

1866: Alfred Nobel - reich durch Dynamit 1866 erfindet Alfred Nobel das Dynamit. Sicherer und trotzdem wirkungsvoller Sprengstoff wird zu der Zeit fast überall auf der Welt benötigt. Nobel kann daher durch seine Erfindung schnell ein riesiges Vermögen aufbauen. In mehr als zwanzig Ländern gründet er Firmen und Labore, meldet mehr als 350 Patente auf seinen Namen an.

Wer bestimmt die Nobelpreisträger?

Wer einen Nobelpreis erhält, bestimmt aber nicht die Nobelstiftung. Ihre Aufgabe ist in erster Linie, das von Alfred Nobel hinterlassene Geld so zu verwalten, dass auch in Zukunft jährlich der Nobelpreis verliehen werden kann. Und die Nobelstiftung wacht darüber, dass die entscheidenden Institutionen bei der Auswahl der Nobelpreisträger unabhängig arbeiten.