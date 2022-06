Nie verliehen Bittere Nobelpreise

"Ich gehe nicht aus Gründen der Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin."

Weltweiter Einsatz führt zur Freilassung

Friedensnobelpreis 1935



Als das Nobelkomitee Ossietzky rückwirkend für 1935 mit dem Friedensnobelpreis auszeichnen wollte, versuchte ihn Göring zur Ablehnung des Preises zu zwingen. Als das nicht gelang, durfte Ossietzky nicht ausreisen. Am Ende des Jahres wurde ihm in seiner Abwesenheit der Friedensnobelpreis verliehen. Erbost ordnete Hermann Göring an, alle nominierten Deutschen sollten künftig den Nobelpreis ablehnen - und das mussten auch noch einige tun.