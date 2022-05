Spinnenphobie Horror auf acht Beinen

Spinnenphobie erzeugt Leidensdruck

So trauen sich manche Menschen aus Angst vor Spinnen nicht in den Keller, in die Garage oder in den Wald zu gehen. Sie wollen sich nicht in die Wiese setzen oder durchsuchen vor dem Schlafengehen mehrfach das Bett auf Spinnen. Das erzeuge enormen Leidensdruck, sagt Angstforscher Georg Alpers von der Universität Mannheim.