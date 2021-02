Gottlieb Daimler Das erste Auto mit vier Rädern

Gottlieb Wilhelm Daimler wird 1834 geboren. Sein Vater betreibt eine Bäckerei und eine Weinstube in Schorndorf östlich von Stuttgart und heißt "Däumler". Sein Sohn ändert seinen Nachnamen später, vermutlich weil der Umlaut "ä" im Ausland für Verwirrung sorgt. Zunächst erlernt Gottlieb Daimler das Handwerk des Büchsenmachers. Nach vier Jahren Arbeit in einer Maschinenbaufabrik im Elsass beginnt er ein Maschinenbau-Studium in Stuttgart. Danach geht er für zwei Jahre nach England.