Waldpilze Die Extraportion Schwermetalle

Pilze verfügen durch ihr feines Wurzelgeflecht über eine große Oberfläche, mit der sie Stoffe aus dem Boden aufnehmen - sie filtern den Boden regelrecht. Auch Restprodukte aus Industrie und Haushalt finden sich deshalb in den Pilzfruchtkörpern. Einige Pilze reichern Schwermetalle wie Kadmium, Blei oder Quecksilber an. In zu hoher Konzentration können diese Stoffe zum Beispiel Schäden an den Nieren verursachen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät deshalb, nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze pro Woche zu verzehren.