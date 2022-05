Pilze immer noch radioaktiv belastet Tschernobyl ist nicht passé

Gerade in Bayern sind viele Pilze nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 immer noch radioaktiv belastet, mit Radiocäsium (Cäsium-137). Aber auch Restprodukte aus Industrie und Haushalt finden sich in den Pilzfruchtkörpern: Einige Pilze bunkern Schwermetalle wie Cadmium oder Quecksilber. Und dann gibt es auch noch ganz andere, unerwünschte Pilz-Bewohner ...

Regional deutlich über dem Grenzwert

Am 26. April 1986 explodierte der Block 4 des ukrainischen Atomkraftwerks "W. I. Lenin" in Tschernobyl - der weltweit erste Super-GAU , nach Fukushima allerdings nicht mehr der einzige. Am 30. April 1986 erreichte die radioaktive Wolke auch Bayern.

Besonders die Waldgebiete in Süddeutschland sind von der Belastung mit Radioaktivität betroffen, wie das Münchener Umland, der Bayerische Wald, die Alpen und der Pfälzer Wald, aber auch das Donaumoos südwestlich von Ingolstadt, das Berchtesgadener Land und in der Region Mittenwald. In diesen Regionen hatte es kurz nach dem Unglück geregnet, wodurch besonders viel Strahlung in den Boden gelangte. An der hohen Belastung dieser Gebiete wird sich nach Meinung von Fachleuten auch in den kommenden Jahren kaum etwas ändern, denn das radioaktive Cäsium-137 (Cs-137) zerfällt erst nach rund dreißig Jahren zur Hälfte - und nach weiteren dreißig Jahren wiederum zur Hälfte.