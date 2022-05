Auch giftige Pilze sind wertvoll Keine Spuren beim Pilze-Sammeln hinterlassen

Nur Pilze, die man genau kennt, dürfen in den Sammelkorb. Wer sich nicht an diese Grundregel beim Pilzesammeln hält, riskiert schwere Vergiftungen bis hin zum Tod. "Wenn man sich unsicher ist, ob ein Pilz essbar ist, soll man auf jeden Fall ausgebildete Experten konsultieren - zum Beispiel in einer Pilzberatungsstelle", rät der Pilzexperte Edmund Garnweidner aus Fürstenfeldbruck, der lange die Pilzberatungsstelle in München Pasing leitete. Dabei sollten solche, die man nicht zweifelsfrei bestimmen kann, nicht zu den übrigen gesammelten Pilzen, um einen versehentlichen Verzehr zu vermeiden. Am besten lässt man sie aber im Wald stehen - ohne sie einfach umzutreten.