Literaturnobelpreise 2018 und 2019 Olga Tokarczuk und Peter Handke ausgezeichnet

Nächste Woche werden ausnahmsweise zwei Literatur-Nobelpreisträger verkündet, weil die zuständige Schwedische Akademie 2018 wegen Indiskretionen und Sex-Affären handlungsunfähig war. Doch auch schon früher gab es viel Ärger mit der Auszeichnung. [ mehr - Heikle Ehrung - So skandalträchtig ist der Literaturnobelpreis ]

Beim Literaturnobelpreis gab es schon oft eine große Überraschung. Doch in diesem Jahr kam die Überraschung bereits Anfang Mai: Der Preis wird in diesem Jahr nicht vergeben, weil die Schwedische Akademie in Skandalen versinkt. [mehr - zum Artikel: Literaturnobelpreis 2018 entfällt - Warum der Literaturnobelpreis ausgefallen ist ]