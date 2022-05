Hayabusa 2 und Ryugu Ein Teelöffelchen voll Asteroidenstaub

Pechschwarz ist er, und etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Der Asteroid Ruygu besitzt einen Durchmesser von rund einem Kilometer und gehört zu einer häufig vorkommenden Klasse von erdnahen Asteroiden . Teleskopbeobachtungen von der Erde aus ließen vermuten, dass er möglicherweise Wasser enthält. Wenn das stimmt, wäre es ein Beleg dafür, dass Wasser einst durch Asteroideneinschläge auf unseren Planeten gekommen ist. Ryugu wurde am 10. Mai 1999 entdeckt und wird auch 1999 JU3 genannt. "Ryugu" heißt der Asteroid erst seit 28. September 2015: Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA hatte öffentlich zur Namensfindung aufgerufen. Ein Vorschlag war "Ryugu" - so heißt der Unterwasserpalast eines Drachengottes in japanischen Sagen.

Warum man einen Asteroiden ankratzen wollte

Schaut aus wie ein Meteorit, ist aber der Landesturz der von Hayabusa 2 eingesammelten Probe des Asteroiden Ryugu

Asteroiden wie Ryugu gelten als das ursprünglichste Material, das unser Sonnensystem rund 4,5 Milliarden Jahre nach seiner Entstehung noch zu bieten hat: Denn während Planeten bei und seit ihrer Entstehung so Einiges mitgemacht haben, blieben Asteroiden als Überbleibsel der spannenden Zeiten größtenteils ungestört. Deshalb sollte ihre Zusammensetzung und Beschaffenheit Aufschlüsse darüber liefern, wie unser Sonnensystem entstanden ist.



Manchmal haben Planetologinnen und Planetologen Glück: Dann fällt nämlich genau so ein interessanter Brocken von ganz alleine auf die Erde, zum Beispiel der berühmte Murchison-Meteorit im Jahr 1969. Allerdings bleibt so ein Zusammenstoß mit unserer Erdatmosphäre nicht ohne Konsequenzen, was die Unberührtheit des Materials betrifft - und aussuchen, was genau wo auf die Erde purzelt, können sich Forschende auch nicht.



Im Fall von Ryugu gab es schon mit Fernerkundungsmethoden Hinweise darauf, dass dieser Asteroid sehr ursprünglich geblieben sein muss. Die von ihm im Rahmen der Hayabusa 2-Mission gesammelten Proben könnten möglicherweise organisches Material enthalten. Im Fokus stünden dabei Aminosäuren, die die fundamentalen Bausteine des Lebens sind. Analysen sollen zudem etwa klären, ob Asteroiden wie Ryugu bei Einschlägen große Mengen Wasser zur Erde gebracht haben. Die genaue Analyse wird allerdings noch Jahre dauern.