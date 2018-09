Hayabusa 2 wirft Landegeräte auf Asteroid Ryugu ab

Am frühen Morgen näherte sich Hayabusa 2 der Oberfläche von Ryugu, einem erdnahen Asteroiden, der gründlich erforscht werden soll. Aus ca. 55 Metern Höhe wurden die beiden japanischen Lander MINERVA-II1A und MINERVA-II1B abgeworfen. Es handelt sich bei den beiden Mikrolandern um flache Zylinder mit einem Durchmesser von ca. 18 Zentimetern und einem Gewicht von je 1,1 Kilogramm. Der Abwurf ist geglückt. Ob die Landung aber planmäßig verlaufen ist, wird sich erst am Wochenende zeigen, sobald die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa Daten der Roboter empfängt.

Hüpfend über den Asteroiden

Die Landung auf einem Asteroiden ist für Landegeräte nicht gerade einfach. Die Anziehungskraft beträgt auf Ryugu nur ein 60.000stel der Erdanziehungskraft. Die Lander werden abgeworfen, wobei das nicht zu schnell passieren darf, weil sie sonst abprallen. Über den Asteroiden bewegen sich die in ihnen befindlichen Rover über einen Sprungmechanismus.

Landung von MASCOT auf Ryugu

Am 3. Oktober soll der deutsch-französische Lander MASCOT auf der Südhalbkugel des Asteroiden abgesetzt werden. Der schuhkartongroße, zehn Kilogramm schwere Lander soll seine Messungen an verschiedenen Orten auf dem Asteroiden vornehmen. Mithilfe eines eingebauten Schwungarms kann MASCOT bis zu 70 Meter weit auf Ryugu hüpfen und sich dadurch fortbewegen. Überwacht und betrieben wird MASCOT vom DLR-Kontrollzentrum in Köln aus.

Asteroidenmission Hayabusa 2

Die Raumsonde Hayabusa 2 hob im Auftrag der japanischen Raumfahrtagentur JAXA am 3. Dezember 2014 von Japan aus ab. Auf der sogenannten Probenrückführmission soll der Asteroid kartographiert und Bodenproben eingesammelt werden. Am 27. Juni 2018 ist sie an ihrem Ziel angekommen, in einer Umlaufbahn 20 Kilometer um Ryugu entfernt. Rund drei Milliarden Kilometer musste die Raumsonde zurücklegen. Ende 2020 soll Hayabusa 2 wieder zur Erde zurückkehren.