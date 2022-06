Wirtschafts-Nobelpreis 2021 Card, Angrist & Imbens erhalten Wirtschaftsnobelpreis

Der diesjährige Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr zur Hälfte an den kanadischen Armuts- und Arbeitsmarktforscher David Card, der an der University of California in Berkeley arbeitet und zur anderen Hälfte an den Amerikaner Joshua D. Angrist vom MIT in Cambridge und den Niederländer Guido W. Imbens von der Stanford University.

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk hat der Münchner Volkswirt und Kenner der Lindauer Nobelpreisträgertagung Karl Schmidt erklärt, warum die Arbeiten dieser Wissenschaftler besonders spannend sind.

"Arbeitmarkt- und Armutsforschung geht uns alle an"

"Der Arbeitsmarkt ist einer der wichtigsten Märkte in der Volkswirtschaft überhaupt. Er betrifft alle Erwerbstätigen und damit sehr viele Menschen. Außerdem ist es ein Markt, in den die Regierung besonders oft eingreift", so Klaus Schmidt, Volkswirt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

David Card hat sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen der Mindestlohn hat. Für unseren Alltag ist diese Forschung also auch deshalb interessant, weil sich daraus politische Maßnahmen ableiten lassen.

Zur Begründung heißt es aus Stockholm, David Card habe den Preis für "seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie" erhalten. Die beiden anderen Ökonomen würden "für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhängen" ausgezeichnet. Sie haben aber etwas gemeinsam: Alle drei Forscher haben neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und gezeigt, welche Schlüsse wir über Ursache und Wirkung aus Experimenten ziehen können. Doch auch andere Disziplinen können etwas von den diesjährigen Preisträgern lernen.

Zunehmender Einfluss der USA: Kritik am Wirtschaftsnobelpreis

Auffallend ist, dass alle drei Wirtschaftswissenschaftler in den USA forschen. Genau deshalb steht die Auszeichnung teilweise in der Kritik. Denn auch in der Vergangenheit haben ihn sehr viele US-Amerikaner gewonnen - und damit auch politischen Einfluss. Kritiker machen dafür Absprachen von US-Eliteuniversitäten verantwortlich, die sich im Voraus auf einen oder mehrere Kandidaten verständigen und diese dann gemeinsam bewerben. Meist gehören sie zu einer der beiden großen Denkschulen: Es geht ihnen entweder um mehr oder weniger staatlichen Eingriff in den Markt.

Kein echter Nobelpreis

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften nimmt unter den Nobelpreisen eine Sonderstellung ein: Er wurde erst 1969 zum ersten Mal verliehen. 2009 erhielt erstmals eine Frau diesen Preis. Und bei den männlichen Preisträgern überwiegen deutlich Ökonomen, die an US-Universitäten oder in den Vereinigten Staaten gearbeitet haben. Der Wirtschafts-Nobelpreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er geht nicht auf Alfred Nobels Testament zurück, sondern wurde erst nachträglich von der Schwedischen Reichsbank gestiftet - "in Gedenken an Alfred Nobel". Der Anlass war der 300. Geburtstag der Bank.

