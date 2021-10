Card, Angrist & Imbens erhalten Wirtschaftsnobelpreis

Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr zur Hälfte an den Kanadier David Card und zur anderen Hälfte an Joshua D. Angrist und Guido W. Imbens. Das gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Zur Begründung hier es, dass Card den Preise für "seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie" erhalte. Die beiden anderen Ökonomen würden "für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhängen" ausgezeichnet. Alle drei Wirtschaftswissenschaftler forschen in den USA.

Forschung zu Arbeitsmarkt und Armut

Der Volkswirt David Card arbeitet unter anderem an der University of California in Berkeley und forscht dort zu Arbeitsmarkt und Armut. Er will zum Beispiel herausfinden, wie oft und warum Unternehmen vakante Stellen an welche Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. Wie sich Migrationserfahrung auf den Lohn auswirkt und welchen Unterschied es gibt zwischen der eingewanderten Bevölkerung und der, die seit Generationen in einem Land lebt.

Joshua Angrist vom MIT aus Cambridge und Guido Imbens von der Stanford University kommen vor allem aus der Methodik. Sie haben neue Herangehensweisen gefunden, wie man solche Fragen beantworten kann, das heißt, sie haben die empirischen Methoden und Werkzeuge dazu verbessert.