Wirtschaftsnobelpreis 2018 Klimawandel und technischer Fortschritt

Beeinflussung des Wirtschaftswachstums durch Klimawandel

"Die politische Aussage wäre ganz klar, dass wir die Kosten des Klimawandels ernst nehmen müssen und dass wir diese Kosten allen Beteiligten dadurch sichtbar machen, dass wir den Ausstoß von CO2-Emmissionen besteuern. So dass jeder, wenn er sich entscheidet, ob er in den Urlaub fliegt oder mit dem Auto fährt oder die Heizung aufdreht, die Konsequenzen seines Handelns durch den Preis, den er zusätzlich bezahlen muss, spürt und deswegen eher bereit ist, Energie einzusparen und CO2-Emmissionen zu vermeiden."

Innovation als Voraussetzung für Wachstum

Der Klimawandel und seine langfristig wirtschaftlichen Folgen auf das Wachstum – das ist das Thema von William Nordhaus. Den zweiten Preisträger Paul Romer hat dagegen die Frage umgetrieben, was braucht ein Land, um sich langfristig wirtschaftlich gut zu entwickeln. Bis in die 1980er-Jahre hinein gingen die klassischen Wachstumstheorien immer davon aus, dass der technische Fortschritt ein Ergebnis des Wachstums ist. Paul Romer drehte das Ganze um. Für ihn sind Innovationen Voraussetzung für langfristiges Wachstum. Innovationen aber fallen nicht vom Himmel, dazu braucht es Ideen, die besonders gefördert werden müssen. Auch hier liefert die Theorie Ansätze für ganz praktische Politik.

"Das ist ein Bereich wo staatliche Eingriffe eine wichtige Rolle spielen. Also wo der Staat, beispielsweise durch Patentschutz, Anreize geben muss, um Innovationen voranzutreiben. Wo er Innovationen zum Teil selber bereitstellen muss, in dem er Universitäten, Forschung und Entwicklung usw. finanziert. Wo er das Wettbewerbsrecht dementsprechend gestalten muss, um Unternehmen einen Anreiz zu geben, neue Produkte zu entwickeln und dafür, für eine gewisse Zeit, auch Monopolgewinne zu verdienen, mit denen sich die Kosten für die Entwicklung der Produkte amortisieren lassen."

Kein echter Nobelpreis

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften nimmt unter den Nobelpreisen eine Sonderstellung ein: Er wurde erst 1969 zum ersten Mal verliehen. 2009 erhielt erstmals eine Frau diesen Preis. Und bei den männlichen Preisträgern überwiegen deutlich Ökonomen, die an US-Universitäten oder in den Vereinigten Staaten gearbeitet haben. Der Wirtschaftsnobelpreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er geht nicht auf Alfred Nobels Testament zurück, sondern wurde erst nachträglich von der Schwedischen Reichsbank gestiftet - "in Gedenken an Alfred Nobel". Der Anlass war der 300. Geburtstag der Bank.