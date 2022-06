Wirtschaftsnobelpreis 2020 US-Ökonomen Milgrom und Wilson geehrt für Forschung zur Auktionstheorie

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die Ökonomen Milgrom und Wilson, die mit ihrer Auktionstheorie die Grundlage für ganz praktische Anwendungen geschaffen haben.

Hier kommt es meist nicht auf die Gewinnmaximierung an, sondern unter anderem auch auf die Sicherheit der Versorgung. Das heißt, nicht das höchste Gebot erhält den Zuschlag, sondern solche, die mehrere gesellschaftliche Bedürfnisse an die Transaktion befriedigen.

Kein echter Nobelpreis

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften nimmt unter den Nobelpreisen eine Sonderstellung ein: Er wurde erst 1969 zum ersten Mal verliehen. 2009 erhielt erstmals eine Frau diesen Preis. Und bei den männlichen Preisträgern überwiegen deutlich Ökonomen, die an US-Universitäten oder in den Vereinigten Staaten gearbeitet haben. Der Wirtschafts-Nobelpreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er geht nicht auf Alfred Nobels Testament zurück, sondern wurde erst nachträglich von der Schwedischen Reichsbank gestiftet - "in Gedenken an Alfred Nobel". Der Anlass war der 300. Geburtstag der Bank.