Medizin-Nobelpreis 2011 Immunforscher erhält Auszeichnung postum

Steinmann vor Tagen gestorben

Wie die New Yorker Rockefeller-Universität nach der Auszeichnung mitteilte, verstarb Steinman am 30. September im Alter von 68 Jahren. Er habe seit vier Jahren an Bauchspeichelkrebs gelitten und habe dank einer auf seiner eigenen Forschung basierenden Immuntherapie noch mehrere Jahre lang leben können.

Posthume Auszeichnung

Der Nobelpreis darf laut den Statuten eigentlich nicht posthum verliehen werden. Deshalb war zuerst unklar, ob Steinman Nobelpreisträger bleiben kann. Am Montagabend teilte die Nobelstiftung schließlich mit, Steinman bekomme den Preis posthum. "Die Nobelpreis-Entscheidung für Ralph Steinman erfolgte nach bestem Wissen in der Annahme, dass er lebt", begründete die Stiftung in Stockholm die ungewöhnliche posthume Ehrung.

Verständnis der körpereigenen Abwehr entwickelt

Die Wissenschaftler im Einzelnen

Ralph Steinman war seit 1970 für die Rockefeller-Universität in New York tätig und leitete deren Zentrum für Immunologie und Immunkrankheiten. Bruce Beutler wurde 1957 in Chicago geboren und arbeitet am Scripps-Forschungsinstitut in Kalifornien. Als Träger des Humboldt-Forschungspreises hat er 1994 an der Universität Regensburg geforscht. Jules Hoffmann kam 1941 in Luxemburg zur Welt, hat aber inzwischen die französische Staatsbürgerschaft. Er war bis 2009 Leiter eines Forschungslabors in Straßburg.