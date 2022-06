Wirtschafts-Nobelpreis 2011 Wirtschaftspreis an zwei US-Forscher

Wie sich Politik und Wirtschaft beeinflussen

Die Wirtschaft ist ständig unerwarteten Ereignissen ausgesetzt. Der Ölpreis steigt, der Zinssatz der Zentralbank wird angehoben oder die Kaufkraft der privaten Haushalte geht zurück. Solche Ereignisse nennen die Wirtschaftswissenschaftler "Schocks". Die Wirtschaft ist aber auch längerfristigen Veränderungen unterworfen, beispielsweise in der Geldpolitik, wenn Länderhaushalte zu strengeren Sparmaßnahmen gezwungen sind. Sargents und Sims Verdienst ist es, erklären zu können wie diese unterschiedlichen Einflüsse eine Volkswirtschaft verändern. Gerade in Zeiten, in denen Regierungen und Notenbanken versuchen, eine weitere Rezession zu vermeiden, sind ihre Ergebnisse von besonderer Relevanz.

Der umstrittenste Nobelpreis

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften nimmt unter den Nobelpreisen eine Sonderstellung ein: Er wurde erst 1969 zum ersten Mal verliehen. Erst 2009 erhielt erstmals eine Frau diesen Preis. Und bei den männlichen Preisträgern überwiegen deutlich Ökonomen, die an US-Universitäten oder in den Vereinigten Staaten gearbeitet haben. Insgesamt gilt der Ehrenpreis als umstritten. Denn er geht nicht auf Alfred Nobels Testament zurück, sondern wurde erst nachträglich von der Schwedischen Reichsbank gestiftet - "in Gedenken an Alfred Nobel". Der Anlass war der 300. Geburtstag der Bank.